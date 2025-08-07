Todo lo que se sabe del presunto secuestro de un empresario en Quilicura

El secuestro ocurrió cuando el empresario llegaba a su trabajo en Quilicura y fue abordado por tres sujetos armados.

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, junto a efectivos del Labocar y el OS9 y de Carabineros, además de detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), trabajan para aclarar el presunto secuestro de un empresario perpetrado este jueves por un trío de delincuentes en la comuna de Quilicura.

De acuerdo con lo informado por la policía uniformada, el hecho habría ocurrido cuando los antisociales interceptaron a la víctima al momento de llegar a su trabajo y, tras amenazarlo con armas de fuego, lo obligaron a subir a un vehículo marca MG de color gris, en el que emprendieron la huida.

El reporte policial añadió que poco después familiares del empresario recibieron mensajes exigiendo 300 millones de pesos por su liberación.

Testigo relató lo ocurrido durante el secuestro del empresario en Quilicura

En horas de esta tarde un testigo le relató a Canal 13 lo ocurrido durante el secuestro del dueño de la empresa Ceroplas en Quilicura, quien fue identificado como Rodrigo Cantergiani.

“Fue tan rápido que uno no se da cuenta de lo que está pasando. Pensábamos que estaban robando el auto solamente, pero después nos dimos cuenta que estaban sacando al dueño de la empresa. Yo salí corriendo para espantar a la gente, pero no me di cuenta que era un rapto”, contó el hombre.

Dijo también que los antisociales, todos los cuales postaban capuchas, “nos apuntaron con una pistola. Ahí quedamos aislados, paralizados, realmente“.

Por su parte, entre las pericias que realizan los equipos a cargo de la indagatoria se cuenta la inspección del vehículo en el que se trasladaba el empresario, así como la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en propiedades cercanas a la empresa Ceroplas.