El estado en el que fue encontrado empresario que fue secuestrado en Quilicura

Fue una van la que encontró al sujeto deambulando en el límite de las comunas de Puente Alto y La Pintana.

Durante la madrugada de este viernes 8 de agosto fue encontrado en la vía pública el empresario que fue secuestrado en la comuna de Quilicura durante la tarde de este jueves.

Fue una van de pasajeros el que vio a este hombre deambulando en el límite de la comuna de Puente Alto con La Pintana. Ahí, él le comunicó al conductor que había sido secuestrado y que lo llevaran a una comisaría.

Pasadas las seis de la mañana, la Fiscalía ECOH confirmó la noticia a través de redes sociales. “A partir de la labor coordinada de Fiscalía, ECOH y el OS9 de Carabineros, se informa que fue liberada sin lesiones la víctima del secuestro denunciado ayer en la comuna de Quilicura”, consignaron.

De momento se conoce que el empresario que fue secuestrado en Quilicura se encuentra en buen estado de salud, pero shockeado por lo que vivió en las últimas horas.

La víctima llegaba la mañana de este jueves a la fábrica donde trabaja en Avenida El Colorado cuando fue interceptado por tres sujetos que lo obligaron a subirse al vehículo en el que se movilizaban. Aunque trabajadores intentaron ayudarlo, los antisociales lograron llevárselo.

A partir de ese momento, la familia de la víctima aseguró que comentaron a recibir mensajes extorsivos exigiendo el pago de $300 millones por la liberación del sujeto. Se desconoce, hasta el momento, si este pago se concretó.