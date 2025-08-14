La multa que deberá pagar Falabella tras ser condenada por prácticas antisindicales

El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago condenó a Falabella Retail SA por prácticas antisindicales, y determinó que deberá pagar una millonaria multa “por las conductas constatadas de hostigamiento de dirigentes sindicales”.

Así lo resolvió el tribunal tras acoger la denuncia en contra de la empresa de retail que interpuso la Dirección del Trabajo.

En su fallo, la magistrada Valeska Osses concluyó que “uno de los modos de acoso, hostigamiento y molestia utilizado contra los representantes sindicales supone el negarles o dificultarles el pago de su remuneración, siendo relevante el de las remuneraciones que corresponden al tiempo empleado en permisos sindicales cuando se ha negociado por las partes su pago total o parcial por parte del empleador y esta no cumple lo acordado, privando consecuentemente al dirigente de percibir la totalidad o parte de la misma”.

La jueza añadió que “el centro de la discusión se sitúa en que estos acuerdos de pago por el tiempo que los dirigentes utilizan en labores sindicales no puede ser dejado sin efecto unilateralmente por el empleador, ya que se trata de un acto que puede ser entendido como un acto de injerencia sindical, ya que afecta la total independencia de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de sus actividades con respecto a los empleadores“, según detalló el Poder Judicial.

En esa línea, planteó que “para la jurisprudencia la negativa a pagar las remuneraciones de un dirigente sindical es equivalente a las conductas que el legislador describe como antisindicales, sin que sea aceptable esgrimir por el empleador denunciado el hecho que los dirigentes no hayan efectivamente trabajado en sus labores”.

La multa que deberá pagar Falabella por incurrir en prácticas antisindicales

Antes de dictar su fallo, la magistrada estableció que “conforme a lo anterior, se acoge la denuncia por prácticas antisindicales interpuesta en contra de Falabella Retail S.A., ordenándose en el cese inmediato de la conducta descrita además de las medidas reparatorias“.

Finalmente, la jueza Osses resolvió que Falabella deberá cumplir una serie de medidas reparatorias por sus prácticas antisindicales, entre ellas pagar lo adeudado a una dirigenta sindical.

También dio cuenta de la obligación de realizar una publicación en un diario de circulación nacional “en que se disculpe oficialmente por la vulneración a la libertad sindical (…) comprometiéndose a asegurar a todos los afiliados de la misma que no serán objeto de represalias de ningún tipo por el ejercicio de sus derechos fundamentales, en especial de afiliarse y formar parte de la organización sindical denunciante“.

Además, determinó que a Falabella se le condena al pago de una multa de 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a algo más de 13 millones de pesos.