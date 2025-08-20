El regreso de “Almacenes Paris” por la celebración de los 125 años de la multitienda

Desde la firma explican que un estudio indica que el 29% de sus clientes los reconoce aún con el antiguo nombre, pese al cambio que se hizo hace dos décadas.

Abrió en el año 1900 cuando era solo una mueblería en calle Bandera. Un pequeño local que comenzó a pedir productos a otros proveedores y entonces amplió su rubro a dormitorios y sumó tapices, manteles y sábanas para las familias santiaguinas.

Eso pasó hace 125 años cuando la Mueblería Paris cimentó los inicios de Paris, la multitienda por departamento de Cencosud, el conglomerado fundado por el fallecido Horst Paulmann.

Pero antes de ser la moderna empresa que ha tenido en sus filas a rostros de reconocimiento mundial como Kendall Jenner, su historia partió en 1940 en calle San Antonio con la Alameda, donde abrió su primer local departamental. Ahí se hizo famoso como “Almacenes Paris”.

Ahí se hizo conocida entre las mujere de la época por vender variedad de telas, además de productos para la casa. Así fue pasando de generación en generación hasta llegar a manos de la familia Galmez, que, el año 2004 vendió su participación a Paulmann.

Fue una de las pioneras en Chile en dar venta a créditos en los 50, aunque su tarjeta formalmente llegó en la década del setenta. La marca hizo su rebranding hace dos décadas, dejando de lado el tradicional logo a rayas azul oscuro y se rebautizó como Paris.

Pero hoy, la empresa que cumple 125 años se dio la licencia de volver a ser la nostálgica “Almacenes Paris“, un nombre por el que incluso es llamada aún masivamente por sus clientes. De hecho, desde la firma explican que un estudio realizando en conjunto con la consultora Kantar indica que el 29% de sus clientes los reconoce aun con el antiguo nombre, pese a haberlo cambiado hace 20 años.

Por eso parte de la celebración de aniversario incluye hace eco de la nostalgia y han revivido el packaging de ese entonces. “No importa cómo nos digan, somos parte de la vida de los chilenos hace 125 años y nuestro compromiso sigue siendo el mismo: estar siempre a la vanguardia, entregando la mejor experiencia y con un propósito claro: un mundo mejor”, destaca Pilar Sánchez, gerente de Marketing de Paris.

Para conmemorar este aniversario, Paris desplegará durante agosto una serie de acciones especiales, entre ellas: