Cualiffy acusa a la Dirección del Trabajo y su ex director de motivaciones políticas en dictamen sobre polémico certificado

La empresa acusa una “celeridad inusual” en la emisión del dictamen por el polémico certificado.

La empresa Cualiffy, que entrega certificados de la hoja de vida laboral sumando una serie de antecedentes de diferentes ámbitos, acusó a la Dirección del Trabajo (DT) de hacer un uso político del dictamen que la semana pasada indicó que la utilización de este tipo de información transgrede los principios de no discriminación, entre otras faltas.

El organismo público, que hoy está con dirección subrogante tras la salida de Pablo Zenteno para asumir una carrera parlamentaria, fue explícita en señalar que existe una utilización de datos sensibles por parte de la startup desarrollada por Andres Rosenkranz.

Pese a que inicialmente el tono de la empresa fue no levantar polémica, hoy respondió en un duro comunicado señalando que la autoridad responde a motivaciones políticas más que a un análisis técnico.

Acusan irregularidades

La firma dijo que existieron tres eventos que les preocupan en cuanto a la determinación que firmó Zenteno poco antes de dejar el organismo. Lo primero, Cualiffy acusó una “celeridad inusual” en la emisión del dictamen.

“El dictamen fue emitido en tan solo 27 días, tras la presentación realizada por la CUT el pasado 15 de julio. Luego, el 11 de agosto, la DT entregó su resolución, sin que en ningún momento se solicitara nuestra versión u opinión, ni se revisara el funcionamiento real de la plataforma“, comentaron.

Asimismo, acusan una falta de debido proceso, porque “desconoce principios básicos de objetividad y diálogo institucional, ya que nunca se dio espacio a nuestra organización para presentar fundamentos técnicos y legales. La DT dictaminó en abstracto, suponiendo cómo funciona el sistema sin verificarlo”, asegura Cualiffy.

Sus dardos apuntaron directo a Zenteno. “Solo cinco días después de publicada la resolución —el último dictamen firmado bajo su gestión—, el entonces director de la DT, Pablo Zenteno (PC), renunció para postularse como candidato a diputado por Atacama, región donde ya había sido seremi de Trabajo. La coincidencia de fechas habla por sí sola“.