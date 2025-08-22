Rappi celebra una década y aterriza cifras en Chile: inversiones por US$35 millones, 6.500 repartidores y 10 mil restaurantes

En conversación con EL DÍNAMO, la firma revela que en el país han entregado más de 42 millones de pedidos, convirtiéndose en una de las aplicaciones de delivery más populares.

En Chile basta con caminar por cualquier sector cerca de un supermercado, un local de comida o comercios de alta demanda, para encontrar en sus cercanías algún repartidor de la aplicación Rappi. La firma se ha hecho reconocida en Chile como una de las principales aplicaciones de delivery y hoy el negocio celebra diez años a nivel mundial.

Al país llegaron hace siete años, cuando la empresa todavía no rankeaba como el unicornio en el que posteriormente se convirtió. Desde partir repartiendo solo comida sumó a los supermercados, farmacias, el servicio de “favores” y paquetes, entre otros. Hoy se puede pedir desde un taladro hasta una hamburguesa, literal.

La firma de origen colombiano se convirtió en unicornio en el año 2018, cuando superaron un valor de mercado de US$1.000 millones. Y en Chile la próxima semana celebrarán su década en grande, con una fiesta el jueves en el barrio Italia.

A nivel global, Rappi está presente en nueve países: Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, México y Costa Rica, y en más de 350 ciudades, colaborando con más de 500.000 aliados comerciales activos. La plataforma ha registrado más de 41 millones de usuarios únicos a nivel mundial, con más de 30 millones de usuarios activos y más de 150 millones de descargas acumuladas, consolidándose como un actor clave del comercio y delivery en Latinoamérica.

Para hablar de la “fiesta” que también se celebra en materia del rendimiento el negocio, el gerente general de la firma en Chile, Domingo Lama, conversó con EL DÍNAMO.

– ¿Cuáles son los principales hitos de Rappi en esta década?

– En esta década, Rappi ha tenido tres hitos clave que reflejan tanto su crecimiento como su capacidad de innovación. El primer hito que destacaríamos, es cuando Rappi se convirtió en el primer unicornio de Latinoamérica, marcando la capacidad de innovación de la región, que luego vino acompañado por la expansión regional a 9 países donde hoy estamos presentes.

Otro fue el lanzamiento de Turbo en 2021, un servicio que ofrece entregas ultrarrápidas en menos de 10 minutos, revolucionando el retail en la región y convirtiéndose en un referente de eficiencia logística; hoy, Turbo representa una parte importante de las órdenes en las ciudades donde opera.

Finalmente, alcanzar la rentabilidad global en 2024 y transformarse en una empresa sostenible, dejando atrás la dependencia de capital externo y consolidando su independencia financiera. Actualmente, vamos por el cuarto trimestre donde esta rentabilidad se ha hecho presente.

– ¿Qué planes vienen de la mano de eso?

– Esta consolidación es justamente lo que le ha permitido a la empresa apostar por Chile y anunciar una inversión de US$32 millones durante el 2025, destinada a consolidar el negocio, mejorar la experiencia del cliente, expandir el modelo Turbo y aumentar la participación de mercado, mientras celebraba 10 años de existencia y siete desde su llegada a Chile.

– ¿Cuántos pedidos mueven por día y mes en Chile?

– Rappi en Chile ha entregado más de 42 millones de órdenes acumuladas hasta la fecha, y entregamos cerca de 1 millón de pedidos todos los meses. En promedio, los repartidores alcanzan a realizar alrededor de 20 pedidos por día.

– ¿Cómo han crecido desde sus primeros años?

– Turbo ha sido la vertical que más ha crecido, tanto en número de órdenes como en usuarios. En las ciudades donde Turbo tiene presencia, sus órdenes representan sobre el 20% de todas las órdenes de Rappi. Los usuarios que prueban Turbo suelen “quedar enganchados” después de usar el servicio un par de veces, donde realizan en promedio entre tres y cuatro órdenes por semana, mostrando una adopción rápida y sostenida del modelo ultrarrápido. A la fecha, las entregas de Turbo ya representan sobre el 20% de todas las órdenes de Rappi.

– ¿Cuántos repartidores hay actualmente en el país?

– En Chile, Rappi cuenta con más de 6.500 repartidores activos. A nivel global, la plataforma ha tenido alrededor de 300.000 repartidores que han completado al menos un pedido, generando más de mil millones de dólares en ingresos dentro de la aplicación. Esta red robusta permite que Rappi mantenga su promesa de velocidad y cobertura en las distintas ciudades donde opera.

– ¿Qué cantidad de público se suscribe a los servicios Pro?

– Más del 60% de nuestros pedidos provienen de nuestros clientes con la membresía Rappi Pro, pues gracias a los beneficios que reciben, son clientes que tienen una alta frecuencia de compra y eligen productos de todas nuestras verticales de negocio.

– ¿Qué red de oferta tiene hoy Rappi en categorías?

– Rappi es una aplicación multivertical que ofrece una gran variedad de productos y servicios. Sus categorías incluyen Restaurantes, que siguen siendo la más utilizada; Turbo, con supermercados de entrega ultra-rápida; Supermercados tradicionales; Farmacias; Pet-shops; venta de líquidos; Florerías; tiendas especializadas, incluyendo útiles escolares y moda; y Travel, donde se pueden comprar pasajes, hospedajes y excursiones.

– ¿Y con cuántos locales trabajan?

– En términos de locales, en Chile Rappi trabaja con más de 10 mil restaurantes y más de 1.000 comercios minoristas y proveedores de tiendas Turbo. A nivel global, la plataforma cuenta con más de 500 mil aliados comerciales activos, consolidando su oferta en distintas regiones.

– ¿Cuáles son las 3 comidas más pedidas por Rappi por el público local?

– Hamburguesa, sushi y pizza. En detalle, entre estos tres productos se suma sobre el 45% de las ventas en la vertical de restaurantes actualmente. Estas comidas, a su vez, son en efecto los tres productos más vendidos a través de la aplicación.

–¿Con qué alcance nació la APP y cuánto alcance en personas y geografía tiene hoy?

-Cuando Rappi comenzó en Chile, lo hizo estando presente solo en la comuna de Las Condes. Actualmente y teniendo en cuenta todo el crecimiento que ha tenido durante todos estos años, hoy opera en 23 ciudades del país, donde además cuenta con 12 Tiendas Turbo operando en el país, lo que permite entregas ultrarrápidas en menos de 10 minutos, con una fuerte operación en el Gran Santiago y en Viña del Mar.