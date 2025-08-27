La trama en el expediente de la CMF tras mega multa a LarrainVial y involucrados en fondo ligado al Caso Audios

La CMF recopiló 724 páginas de una investigación que duró cerca de dos años y que tiene su arista política en el Caso Audios, el mismo que involucra a la abogada Leonarda Villalobos, Factop y el abogado Luis Hermosilla y Daniel Sauer, entre otros involucrados.

Este lunes se conoció la inédita sanción de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a LarrainVial y una serie de involucrados en la gestión del fondo que buscaba darle rentabilidad a Antonio Jalaff. Todo en medio de un estado de deudas que tenia al empresario lo tenia al borde del abismo.

La CMF recopiló 724 páginas de una investigación que duró cerca de dos años y que tiene su arista política en el Caso Audios, el mismo que involucra a la abogada Leonarda Villalobos, Factop, Luis Hermosilla y Daniel Sauer, entre otros.

En EL DÍNAMO recopilamos algunas de las declaraciones más llamativas del expediente de la CMF que apuntaron a analizar a los responsables en las pérdidas que se generaron a los aportantes por causa de este fondo y la gestión del mismo, tras la explosión del Caso Audios.

Esta arista se enmarca dentro de las atribuciones de la CMF para fiscalizar a los mercados. La indagatoria recopiló decenas de testimonios de ejecutivos de LarraínVial, de STF Capital, de la CMF, abogados, auditores, los Jalaff y por supuesto, los aportantes de la Serie B del Fondo de Inversión Capital Estructurado I, que habrían sido inducidos a ello de manera engañosa.

Lo anterior implicó una multa de 60 mil UF (unos US$ 2,5 millones) a LarrainVial, además de otra serie de sanciones a directores y otros ejecutivos relacionados a la gestión del fondo.

Lo que dijeron los testigos

– Cristián Menichetti, ex-gerente general del Grupo Patio.

“Lo que buscábamos era ganar tiempo, porque sabíamos que la situación de Antonio (Jalaff) era insostenible. El fondo fue un salvavidas para él”. “Era evidente que los inversionistas de la Serie B no tenían la misma información que los acreedores de la Serie A. Esa asimetría fue clave para que entraran al fondo”.

“El chat ‘Convertible y Financiam’ se creó para coordinar cómo darle liquidez a Antonio; todos sabían que el problema era su deuda personal”.

– Antonio Jalaff

“Inicialmente cuando se hizo el Fondo cuando la compañía GP (Grupo Patio) valía 19 mil millones de dólares, yo llegué a un acuerdo con LVA AGF. Ellos debieron ser prolijos para que fuera un fondo rápido que se capitalizara, ellos también podrían haberle dicho a los Luksic que dejara todo ordenado y que

ya tenía una cantidad de dinero de otros aportantes, en definitiva, ellos pudieron haber hecho algo, pudieron haber hecho el fondo y tampoco trajeron una solución. LVA salió a vender una promesa, la vendió y al final el fondo recibió la mitad de lo que se prometió”.

– Luis Flores gerente general de STF Capital

“Mi primera reunión como agente colocador del fondo asistieron Álvaro Jalaff, Cristián

Menichetti, Daniel Sauer y Felipe Porzio, esto tiene que haber sido a mediados del año 2022, pero

no tengo una fecha exacta en mi cabeza. Daniel Sauer hizo la gestión para que yo estuviera en

esa reunión . Daniel Sauer tenía varios intereses en la preparación del fondo, el primero era que STF Capital participara como agente colocador de un fondo creado y estructurado por LarraÌn Vial, segundo,

que ese fondo ahora en su calidad de dueño de Factop le permitiera cobrar sus acreencias al Sr. Antonio Jalaff”.

– Marcelo Medina, ex-gerente general de Servicios Integrales de Back Office (SIBO), quienes prestaban apoyo en la emisión de documentos tributarios a los Jalaff.

“En su momento, en el año 2019, yo le informé al Sr. Antonio Jalaff que no estaba de acuerdo con el mecanismo de financiamiento con facturas, que no era una situación normal y que era grave. El Sr. Antonio Jalaff, nos dijo que Él se hacía responsable, esta conversación fue con Él y luego se incorporó una persona que trabaja con el equipo mío (Alex Maldonado Maldonado) y que también estaba de acuerdo en no continuar con esto. Cuando el Sr. Álvaro nos pidió hacer esto, yo también estuve en desacuerdo, y se lo informé en una conversación que tuvimos dado que Él nos instruía y exigía que estos temas nunca los tratáramos por email ni por WhatsApp, siempre en forma personal, esto fue en 2020 aprox. Lo mismo ocurrió con Antonio en termino de las comunicaciones”.

“Cuando se originó el Fondo, yo tuve conocimiento en julio de 2022 cuando me agregaron a un grupo de WhatsApp, Álvaro Jalaff me invitó al grupo, y su objetivo era coordinar las etapas que iba a tener este fondo. En el grupo de WhatsApp participaba Antonio, Álvaro Jalaff, la gente de LarrainVial (Felipe Porzio, Claudio Yáñez, gerente de operaciones que no recuerdo su nombre), Cristián Menichetti, y los abogados de MBC (Benjamín Salas, Carolina Menichetti, y tendría que revisar los otros). No había gente de Factop, no estaba Sauer ni Flores.

“Las deudas que habla de Antonio Jalaff con Factop eran cercanas a los $4.000 millones al balance del 31 de diciembre de 2021 y se actualizó antes de la creación del fondo en marzo de 2022, y había un documento de reconocimiento de deuda que lo respaldaba con cheques y letras. La magnitud total de la deuda que tenía Antonio Jalaff fue mutando porque la mayoría era en UF, era alrededor de $25.000 millones. Los principales acreedores de Antonio eran Factop, Nuevo Capital (Carlos Buchán) y las empresas relacionadas, entre ellas, Inversiones Patio (de Álvaro, Cristián Menichetti e Ignacio Bolelli). Factop era el principal acreedor con un 14-15% de la deuda”.

– Sr. Sebastián Cereceda Silva, director de LarrainVial Activos S.A.

“En relación con las principales debilidades del proyecto original, frente a la situación de insolvencia de una sociedad, nosotros lo que queríamos era tratar de asemejarse lo más posible a un proceso de reorganización judicial por ello debíamos incorporarle varios elementos. Veíamos que el proyecto presentado no cumplía los estándares mínimos para poder realizarlo, y para que los inversionistas estuvieran conscientes de lo que estaban tomando. Nosotros buscábamos que los créditos estuvieran certificados por un tercero independiente, así como valorizados por un tercero independiente, así como además que para los inversionistas estuvieran consciente de los riesgos que estaban tomando”.

– Andrea Larraín, directora de LarrainVial

“En junio del año 2022 se nos acerca Álvaro Jalaff con Cristián Menichetti para contarnos a mí y a Manuel Bulnes que acababan de saber de la situación del hermano de Álvaro que se llama Antonio Jalaff, básicamente la situación era que había acumulado una deuda muy grande con terceros por cerca de 700.000 UF, y que se trataba de deudas muy distintas que se estaban venciendo y que los acreedores estaban exigiendo el pago. Lo que ellos nos propusieron fue que como él tenía patrimonio, indirectamente una participación total de 7% en GP, poner esto para pagar sus deudas; ellos querían hacer un fondo en el que se pudieran aportar sus participaciones”.

Inversionistas afectados

– Rodrigo Aguila de Chile Actores, quienes invirtieron en el fondo.

– “Nosotros creemos que LarrainVial tiene responsabilidad sobre lo sucedido, pese a que ellos

pretendan lavarse las manos. Creemos que el Fondo se estructuró para beneficiar a Jalaff, la

estructuración estaba diseñada para que los aportantes perdieran, en principio, ya un 27%,

producto de los impuestos-

-Inversionistas afectados

“Nos ofrecieron un vehículo con respaldo sólido en Grupo Patio, pero en la práctica nos encontramos financiando a un deudor insolvente”.

“Cuando preguntamos por las garantías, nos dijeron que todo estaba cubierto porque los créditos eran convertibles en acciones de Patio. Nunca nos advirtieron de los riesgos reales”.

“Cuando pedimos claridad sobre los flujos de pago, nunca nos mostraron los juicios ni los pagarés impagos de Inversiones San Antonio. Eso se ocultó”.

“Nos decían que esto era como entrar a Patio por la puerta chica, pero en realidad terminamos financiando deudas privadas en litigio”.