Mercado Libre invertirá US$135 millones en Chile: dónde se ubicarán sus nuevos centros de distribución

Con la inversión, Mercado Libre espera duplicar la capacidad operativa de diversos vendedores de la plataforma, dijo el vicepresidente de Países Andinos, Alan Meyer.

“Chile necesita crecer y nosotros confiamos en el futuro de Chile. Eso requiere nuevas capacidades e instalaciones para seguir en esa senda“, explicó el vicepresidente de Países Andinos de Mercado Libre, Alan Meyer, al anunciar que la empresa de origen argentino hará una inversión de US$135 millones para levantar nuevos centros en Santiago y Concepción.

De acuerdo con lo manifestado por el ejecutivo, con estos recursos se construirá un segundo centro de distribución y almacenamiento en Colina, en la Región Metropolitana, el que tendrá 100.000 metros cuadrados.

Así, la compañía espera duplicar la capacidad operativa de diversos vendedores de la plataforma, según detalló Meyer, quien sostuvo que “la construcción de este nuevo centro de almacenamiento y distribución para ecommerce generará más de 600 puestos de trabajo“.

Mercado Libre levantará otro centro en Concepción

A la vez, el ejecutivo de Mercado Libre ratificó que el otro centro de operaciones que se levantará con la inversión se ubicará en Concepción, la capital de la Región de Biobío.

Este nuevo recinto se sumará al centro de distribución de 4.100 metros cuadrados que fue se levantó en San Pedro de la Paz el año 2021.

En 2024 Mercado Libre registró una facturación neta de 21.000 millones de dólares y el volumen de ventas brutas sobrepasó los 51.500 millones de dólares.

A la fecha, la empresa entrega un millón de paquetes a la semana en Chile, de los cuales más del 15% se entrega el mismo día de la compra.