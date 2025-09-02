CDE y WOM logran acuerdo por retraso en implementar red 5G: empresa pagará US$ 52 millones

De acuerdo con lo informado por el CDE, WOM deberá completar el despliegue de la red 5G en todo el país a fines de 2026.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) aprobó un acuerdo con la empresa WOM, a través del cual le otorgó un nuevo plazo para culminar con el despliegue de la red 5G, mientras que la compañía deberá pagar al Estado un monto de algo más de US$52 millones por el retraso.

De acuerdo con lo informado por el CDE, WOM deberá completar el despliegue de la red en todo el país a fines de 2026 y, en el intertanto, tendrá que actualizar semestralmente las garantías respecto de lo que falta para que se completen las obras.

La decisión se adoptó luego de un año de negociaciones y después de que la empresa de telecomunicaciones aceptara no solo pagar la compensación pactada, sino también implementar la red 5G en todo el país y retirar las acciones legales que había interpuesto.

Otros detalles del acuerdo entre el CDE y WOM en torno al 5G

Según lo acordado entre las partes, se estableció en un 69% el avance de la instalación de la red 5G de WOM hasta la fecha, por lo que se estipuló que se debía pagar el equivalente al 31% de la boleta de garantía, equivalente a US$14,3 millones (352.900 UF), a lo que se sumó una compensación estatal de US$38,45 millones (950 mil UF), lo que suma US$52,75 millones.

Respecto de la compensación de US$38,45 millones, el acuerdo estableció que podría no pagarse en efectivo, sino al desarrollo de obras entre los años 2027 y 2031.

En cuanto a las fechas, para marzo de 2026 se determinó que el 100% de las localidades obligatorias deberán tener servicio 5G de WOM.

En tanto, para el 30 de septiembre de 2026 deberá estar listo el 90% de lo que le queda por desplegar, mientras que el 31 de diciembre de ese año tendrá que completarse el 10% restante.

De acuerdo con el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, “el acuerdo constituye una buena oportunidad para proteger el mercado de las telecomunicaciones en Chile y compensar adecuadamente los incumplimientos en el despliegue oportuno de la Red 5G“.