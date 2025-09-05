Marketplace de Walmart busca triplicar su oferta y multiplicar sus ventas por diez

En redes sociales, usuarios e influencers comenzaron a comentar una oferta de la cadena Líder en Chile. Pero no por su tradicional surtido de supermercado, sino por la plataforma del mega retailer chileno conocida entre los consumidores como Mundo Líder.

El segmento de bienes durables se ha hecho popular por incorporar reconocidas marcas internacionales de maquillaje, carteras, accesorios y productos virales que usualmente no se encuentran en el país.

No es casual: esta oferta forma parte de una estrategia clave para Walmart en Chile. El gerente de Walmart Marketplace, Felipe Nicoletti, explica a EL DÍNAMO que este segmento es estratégico para la compañía. Actualmente ofrecen productos de tecnología, muebles, belleza, moda, ferretería y alimentación, entre otros, de los cuales más del 50% provienen de pymes.

El plan, adelanta Nicoletti, es duplicar la cantidad de vendedores activos hacia fines de 2025, multiplicar por diez las ventas y triplicar el surtido disponible.

“Esta meta está alineada con nuestra estrategia de omnicanalidad, que integra de manera eficiente los canales físicos y digitales para optimizar la experiencia de compra de millones de clientes en todo el país. El 50% del crecimiento futuro viene por ecommerce, por lo que, a nivel compañía, es una piedra angular en nuestros planes”, detalla el ejecutivo del mega retailer chileno.

La oferta internacional

Coach, Michael Kors, Marc Jacobs, Tory Burch, Sebastian, Tigi, Asus, Lenovo, Ralph Lauren, Carolina Herrera, Olaplex, Sol de Janeiro y Seiko, además de productos que normalmente solo se encuentran en Sephora (que no cuenta con presencia en Chile), forman parte del catálogo que Walmart coordina para que lleguen directamente a su Marketplace. Todos los trámites, incluidos Aduanas e impuestos, están contemplados en el precio final y cumplen con la normativa chilena.

La categoría de belleza y moda se ha transformado en el motor del crecimiento del e-commerce. “Venimos trabajando en hacer de nuestro Marketplace una plataforma cada vez más atractiva, y la logística ha sido clave en ese camino. Con Walmart Fulfillment Services hemos puesto a disposición de los sellers toda la capacidad de Walmart Chile, ofreciendo tarifas competitivas y reduciendo significativamente los tiempos de entrega. Esto nos permite despachar en formatos Same Day y Next Day, con pedidos que incluso pueden llegar en pocas horas, lo que se traduce en más disponibilidad para los clientes y mayores ventas para los vendedores”, comenta Nicoletti.

Marcas chilenas en Estados Unidos

El modelo no solo apunta a vender marcas extranjeras en Chile, sino también a abrir mercados internacionales para productos chilenos. Walmart habilitó la opción de que los sellers locales lleguen a sus marketplaces en Estados Unidos y Canadá a través de la misma plataforma de Seller Center. El primer caso de éxito ya está en marcha: la firma chilena de productos para bebés Amamantas, que comenzó a posicionarse en el marketplace estadounidense.