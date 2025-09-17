Siguiendo la tendencia de aliarse con populares influencers: los cifras que obtuvo AutoSafe tras asociarse con Cazador Morales

Cazador Morales, quien tiene cerca de 500 mil seguidores en TikTok, es un personaje ficticio que se hace pasar por fiscalizador de autos mal estacionados, posibles robos de vehículos o malos comportamientos en el tránsito. Todo en formato parodia de humor, aunque de buenas a primeras muchos protagonistas de sus videos no se dan cuenta.

Este rol fue creado por Malton, quien es parte de la escena del stand up comedy y del humor nacional. Actualmente gestiona diferentes performances en redes sociales y ha generado varios videos virales.

Esto lo entendió AutoSafe, la firma que compite en el mercado de la verificación de datos para la compra y venta de vehículos. La compañía realizó una campaña de marketing en Chile con Cazador Morales y rompió varios récords.

Millones de likes

El creativo detrás de la idea, Franco Scririca, explicó a EL DÍNAMO que los resultados los sorprendieron: casi un millón de visualizaciones en un día, más de 59.000 likes, más de 1.000 comentarios y el doble de seguidores en solo 24 horas.

“Para ponerlo en contexto: con el mismo presupuesto invertido en Meta antes, lográbamos 250 seguidores en un mes entero. Ahora, en un solo día, hicimos el doble”, comentó.

La tendencia de asociarse con rostros virales fue boom hace pocos días, luego de que NotCo apostara por una alianza en redes sociales con la influencer Naya Fácil, haciendo explotar sus métricas con más de tres millones de visitas en 48 horas.

“Lo potente es que apostamos por alguien real, querido por la gente, pero que muchas marcas jamás se habrían atrevido a usar. Es exactamente la misma lógica de lo que tú analizaste con el caso de NotCo + Naya Fácil, y los resultados confirman que este es el camino”, concluye Scririca.