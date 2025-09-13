Abogados virales: entre la defensa legal, el lujo y el “money counting” en TikTok

“Sugerencia para la vicepresidenta del Colegio, Sra. Recabarren: vuelva a sus clases de derecho constitucional y estudie”, dijo uno de ellos.

En el año 2012 la figura de la abogada Helhue Sukni salió a la luz de la mano de un reportaje de la revista Paula. “La abogada de los narcos” se titulaba la nota que mostró el perfil de la profesional, fuera de lo común para el mercado de los juristas en Chile: vestida con carteras de Louis Vuitton, joyas y defendiendo a Los Cipriano, Los Care’Jarro y ahora Los Fina Sangre.

Fue la pionera en mostrar el lado menos tradicional de la profesión. Más de una década después, los abogados de TikTok —algunos hasta denunciados por mala praxis— siguen los pasos de farandulizar la profesión. Entre ellos, el recientemente denunciado por Canal 13 denominado “El mejor abogado de Chile”.

El informe evidenció una serie de denuncias en contra de Andrés Wolfenson en el colegio del ramo. Mientras, se jacta de un estilo de vida rodeado de autos de lujo y trajes de diseñador. No es el único: en TikTok se plagó de profesionales del área que muestran el conteo de billetes y los “logros de su gestión”.

Esta mañana el abogado subió el video de un auto de lujo a su Instagram. Tras ello, realizó un posteo donde criticó al Colegio de Abogados: dijo que se prestaban para un show mediático difamatorio “que alimenta resentimiento social contra quienes emprenden y tienen la valentía de hacerse un nombre en el competitivo mundo de los abogados”.

“Sugerencia para la vicepresidenta del Colegio, Sra. Recabarren: vuelva a sus clases de derecho constitucional y estudie el 19 N°3 de la Constitución porque si no queda como ignorante ante todo Chile. Y su gremio queda como bananero”, posteó Wolfenson, quien anunció acciones en tribunales.

Hacerse viral

Uno de ellos es Juan Carlos Gómez. Con 77,9 mil seguidores en Instagram y 91,5 mil en TikTok, sus videos alcanzan hasta 2,6 millones de visitas. Al ritmo de música urbana, joyas de oro, relojes y accesorios de lujo, grafica la espera a una audiencia que persigue la libertad de uno de sus defendidos.

Incluso los clientes reciben mensajes por esa red. “Disculpen si he estado ausente, pero todas las causas están al día, en tramitación”, dice en uno de sus videos Gómez.

Las celebraciones de casos de éxito incluyen whisky con los clientes y almuerzos en restaurantes de Isidora Goyenechea con el equipo. En esa misma cuadra están los estudios más reconocidos de abogados del país: Carey, Barros & Errázuriz, Bofill Mir, Claro & Cía., Cariola Díez Pérez Cotapos, son solo algunos que asesoran a las más grandes corporaciones y operaciones del país.

“Esta botella la teníamos preparada para cuando consiguiéramos libertad. La botella de 220 dólares la estamos abriendo para celebrar…”, consigna uno de sus posteos.

La abogada Patricia Palacios (@abogada_palacios) es más nueva en TikTok, pero sigue el modelo de promover los procesos de libertad para sus clientes, el conteo de pagos y algo de su vida personal: viajes, hoteles. “Aquí, en Corte de Apelaciones de Santiago confirmando la libertad de Gyvens”, reza uno de sus videos en relación a la gestión para sacar de prisión al vocalista de los Reggaeton Boys, que fue detenido en febrero pasado por porte de arma de fuego y receptación de vehículo, ya que conducía un auto de lujo con las patentes adulteradas.

En conversación con EL DÍNAMO, Palacios cree que las redes son una buena forma de acercar la profesión a las personas. “Me parece bastante bien, porque acerca algo complejo que es el proceso penal a las personas. Tanto imputados como víctimas conocen sus derechos, conocen el proceso penal desde el inicio hasta el fin. También nos permite conocer distintas formas de litigación y estrategias de defensa de cada abogado”, asegura.

Para ella, el límite está en el exitismo: “En redes sociales encontramos de todo: consejos, experiencia en causas y audiencias, mostrando lujos, autos, dinero en efectivo. Pero el límite va en que muchos colegas muestran éxitos y libertades todos los días y de cosas que son completamente improcedentes, entonces engañan a las personas mostrándoles logros que no son reales”, dice.

“He comenzado la defensa penal de varios imputados, porque me conocieron por redes sociales, pero lo que les da confianza es cuando tenemos una reunión, y ven la experiencia que tenemos en nuestro equipo jurídico y los resultados favorables que hemos obtenido en diversas causas”, concluye.

Los consejeros

Además de la tendencia de promover servicios o celebrar triunfos, otro grupo de abogados se orienta a entregar consejos legales. El caso más vistoso es el de @abogadorodolfomarin. Con 1,4 millones de seguidores en TikTok ofrece sus servicios, pero responde preguntas virales en redes sociales: “¿Pueden pedirme la boleta al salir del supermercado?” y “¿Qué hacer si roban tu vehículo en un estacionamiento?”. Ambos posteos tienen, en conjunto, 5,4 millones de visitas.

La polémica se levantó hace unas semanas, cuando en varios medios comenzaron a aparecer cuestionamientos al abogado viral Iván González, quien se dedica a dar consejos sobre deudas y gestiona una empresa de renegociación. “Tengo una deuda con CMR, debo $450 mil. Yo no te puedo decir qué hacer. Sí te puedo decir qué es lo que va a pasar cuando tú no le pagues a CMR: te van a meter a Dicom. ¿Podís vivir con eso?”, dice uno de sus posts más famosos en la red social.

Los posteos de @elgonzalez, como se le conoce al abogado que es tratado de “tío” por los usuarios de TikTok, se mueven entre las 100 mil y 2,4 millones de visitas.

El abogado Gabriel Cuevas (Abogado Penal Gabriel Cuevas en redes) tiene 19.500 seguidores. Comenta sobre sus casos, capacitaciones, algunos clientes, participaciones en la televisión representando casos de conocimiento público, como el atropello a un padre de familia por parte de un motorista que le costó la vida. “Lo que yo intento hacer es ser una buena herramienta. Mostrar a un abogado formal”, asegura.

“Hay gente sin mucha cultura en redes o en el mundo del derecho que agradece siempre que se le dé esa información acerca de un caso o de temáticas generales: el plazo de investigación, qué es la prisión preventiva, cuáles son los derechos de un imputado o los derechos de una víctima”, detalla a EL DÍNAMO.

Para Cuevas, se deberían poner límites y generarse una autorregulación en videos donde se cuenta dinero, se habla de lujos, viajes y cuestiones “irrelevantes en el mundo del abogado y del derecho”. “Eso tiene que ver con cuestiones personales que se enmarcan dentro del fuero interno de cada ser humano, de cada persona”, asegura.

El jurista cree que estos comportamientos son más bien de estudio del área psicológica: “Los colegas que suben sus relojes, ropa, conteo de dinero… Hay gente que tiene algún tipo de problema de autoestima que se quiere validar socialmente con sus pares y mostrar que a través de eso es superior. Esto me parece que es un fin muy poco altruista, es un fin egoísta, individual, egocéntrico, poco empático”.

El fundador de Defensa Deudores, Ricardo Ibáñez, conversó con EL DÍNAMO. Considera que, si bien las redes sociales son herramientas útiles para generar conciencia sobre problemáticas legales y difundir conocimiento, su rol siempre debe ser complementario: no pueden reemplazar la relación directa y personalizada entre abogado y cliente.

“Convertirlas en el canal principal de atención abre una caja de Pandora, donde la búsqueda de orientación se mezcla con reclamos o expectativas poco realistas. Por eso, el eje de la relación profesional debe estar en el contacto directo con el abogado, que es donde se resguarda la confidencialidad, el criterio jurídico y la confianza mutua”, concluye.