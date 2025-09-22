Santiago se prepara para nuevas lluvias: anuncian precipitaciones para los próximos días

Las lluvias serían más organizadas y breves, a diferencia del sistema frontal que se vivió el fin de semana pasado en la capital.

Después de las lluvias que se registraron este fin de semana en Santiago, el periodista experto en meteorología, Alejandro Sepúlveda, informó que volverán las precipitaciones a la capital.

Sin embargo, aclaró que será un evento breve y que no se espera que caiga una gran cantidad de agua.

Según indicó el profesional, esta semana lloverá en distintas zonas del país, mientras que el viernes “llegarían precipitaciones otra vez, desde el sur de Coquimbo a La Araucanía, y chubascos más hacia el sur. Vale decir, el viernes podrían regresar las precipitaciones a la zona central”.

De acuerdo al pronóstico entregado en Meganoticias, Santiago tendrá cielos despejados durante el martes y miércoles, mientras que el jueves se espera una jornada con bastante nubosidad. Las temperaturas serán agradables, con máximas que llegarán a los 24°C, 28°C y 23°C, respectivamente, en esos tres días.

Sin embargo, este panorama cambiará rotundamente este viernes 26 de septiembre, ya que “vamos a amanecer con nubosidad parcial, incluso claros de sol acá en Santiago”, anunció, confirmando lluvias durante la tarde.

“Sería una precipitación de unas horas nada más. Montos muy bajitos, todavía no se puede hablar de los montos, pero sería una lluvia muy tenue, muy tranquila, muy en la tarde y chao, en la noche se va”, aclaró.

El meteorólogo Sepúlveda señaló que las lluvias pronosticadas para este viernes en Santiago serían más organizadas y de corta duración a diferencia del evento del fin de semana pasado, que fue desordenado y muy variable según la zona, con granizadas y hasta tormentas eléctricas.

Pronóstico del tiempo para esta semana en Santiago