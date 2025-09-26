Caso Factop: CMF rebajó millonaria multa a LarrainVial pero mantuvo monto a STF Capital

Tras la decisión de la CMF, desde LarrainVial dijeron que “demuestra que las multas dictadas en primer término carecían de proporción”.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) rebajó la multa impuesta a LarrainVial, así como a su ex gerente y ex ejecutivos, pero decidió mantenerlas para STF Capital y a su ex gerente general, Luis Flores, en el marco del caso Factop.

Lo anterior, luego de que la CMF acogiera este viernes de forma parcial los recursos de reposición presentados por Larraín Vial Activos, y que desestimara la solicitud presentada por TF Capital y Flores.

Inicialmente, Larraín Vial Activos había recibido una sanción de 60.000 UF (unos $2.358 millones), la que se redujo a 50.000 UF, mientras que la multa aplicada a su ex gerente general, Claudio Yáñez, se rebajó desde 15.000 a 12.000 UF.

En cuanto a los ex directores Andrea Larraín, Sebastián Cereceda, José Correa, Jaime Oliveira y Andrés Bulnes, la CMF redujo las multas desde 5.000 a 4.000 UF.

La reacción de LarrainVial tras decisión de la CMF sobre multa

Tras lo informado por la CMF, desde LarrainVial Activos AGF resaltaron la decisión, afirmando que “demuestra que las multas dictadas en primer término por el regulador carecían de proporción”.

“Reiteramos la total convicción de que nuestra compañía y sus ejecutivos han actuado siempre en estricto apego a la normativa, resguardando permanentemente el interés de los aportantes del Fondo Capital Estructurado I”, sostuvo a través de una declaración de prensa.

Por su parte, la CMF reafirmó que las sanciones responden a infracciones al artículo 53 inciso 2° de la Ley de Mercado de Valores, al inducir a inversionistas a adquirir cuotas del Fondo Capital Estructurado I “mediante información engañosa”.

A la vez, desestimó de manera unánime los recursos de STF Capital, por lo que le mantuvo la multa de 8.000 UF y a su ex gerente Luis Flores.