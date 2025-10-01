“Vamos a recortar…”: Kast responde a dardos de Boric en anuncio del Presupuesto 2026

El mandatario cuestionó la propuesta de recorte en el gasto fiscal del republicano, puesto que sería inevitable que afectara a beneficios sociales como la PGU.

José Antonio Kast no dudó en responder a los dardos que le dedicó indirectamente el presidente Gabriel Boric durante la cadena nacional en la que anunció los detalles del proyecto de ley Presupuesto 2026.

Durante su mensaje, el mandatario cuestionó la propuesta del candidato presidencial de realizar un recorte de gasto fiscal de seis mil millones de dólares.

“Es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar seis mil millones de dólares de gasto que algunos han levantado, sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar seis mil millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU“, aseveró Boric.

En esa misma línea, indicó que “Chile no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social, entre contener la deuda pública o cumplir con el aumento de las pensiones. Existe un camino en donde la seriedad fiscal y el compromiso con las urgencias de ustedes, las familias chilenas, se encuentren”.

“Por el contrario, nosotros entendemos que la responsabilidad fiscal es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para atender las prioridades sociales del país y que estos avances se sostengan en el tiempo”, sentenció.

Casi dos horas después de la cadena nacional que protagonizó Gabriel Boric por la ley de Presupuesto 2025, José Antonio Kast se valió de su cuenta en X para aclarar su propuesta y apuntó contra los “funcionarios corruptos que usted llevó al gobierno”.

“No Presidente. Vamos a recortar 6.000 millones de dólares en gasto político sin afectar beneficios sociales como la PGU. Y vamos a partir por todos los funcionarios corruptos que usted llevó al gobierno y que en estos cuatro años se han robado la plata de los chilenos más pobres”, consignó el republicano.