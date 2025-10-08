Carlos Slim: el top 20 de los más ricos del mundo que se une a los Matte y Hurtado-Vicuña para ir por Telefónica

El mexicano acumula una fortuna de 104 mil millones de dólares, siendo el billonario número 19 en el listado que encabeza Elon Musk.

Tiene 85 años y su nombre en México y Latinoamérica es sinónimo de riqueza. Se trata del azteca Carlos Slim, controlador de un imperio de las telecomunicaciones a través de América Móvil. Junto a la local Entel, quieren quedarse con los activos de Telefónica en Chile.

A Slim se suma la empresa chilena controlada por el grupo Almendral, que confirmó esta mañana a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Durante la tarde, América Móvil hizo lo propio, señalando que “el día 6 de octubre de este año se materializó un acuerdo no vinculante con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. para explorar conjuntamente una potencial oferta para adquirir los activos de Telefónica S.A. en Chile”.

“El interés de ambas compañías en explorar conjuntamente una oferta reside en los potenciales beneficios que la transacción podría generar para sus clientes y los consumidores chilenos en general, dado que se reforzaría la competitividad del sector de telecomunicaciones, aumentando la capacidad de seguir invirtiendo y compitiendo en redes de alta velocidad y cobertura, y el uso más eficiente de los activos involucrados, todo ello clave en la digitalización del país”, añadieron.

Slim: el super billonario

Pero, ¿quiénes son los socios que quieren quedarse con el negocio de Telefónica? Slim es la cabeza del conglomerado de telecomunicaciones más grande de América Latina. Sus negocios lo han posicionado como uno de los hombres no solo más ricos de la región, sino también del mundo.

De acuerdo con datos de Forbes, Slim acumula una fortuna de 104 mil millones de dólares, siendo el billonario número 19 en el listado que encabeza Elon Musk. Slim es también fundador del grupo de infraestructura y servicios Carso, y es la cara visible tras la compañía —que tuvo presencia en Chile— Telmex.

Slim también es dueño de grupos financieros, concesionarias de autopistas, hoteles, mineras y del grupo Sanborns, que maneja las cadenas de tiendas iShop, Mixup, Tower Records y Sears. En Chile, controla las operaciones de Claro/VTR.

Los socios locales

Según informó Bloomberg, América Móvil se quedaría con el negocio de líneas móviles, mientras que Entel asumiría las redes fijas. Tras la compañía de telecomunicaciones local están las familias chilenas Matte y Hurtado-Vicuña.

En el directorio de Entel, estos grupos están representados —principalmente— por su presidente, Juan José Hurtado-Vicuña, y por Bernardo Matte Larraín. Las cifras de la empresa indican que tiene ventas por $2.765 millones y 20,8 millones de abonados móviles en Chile y Perú.

Mientras los Matte son dueños de Colbún y de CMPC —entre otros negocios—, los Hurtado-Vicuña tienen dentro de su portafolio de inversiones a Pucobre, Cementos Polpaico y Consorcio Financiero.