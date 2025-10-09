Corte Suprema contra las apuestas online: lo que cambia (y lo que no) para los 5,4 millones de chilenos que juegan en la red

5,4 millones de chilenos utilizan sitios de apuestas en línea. Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema generó incertidumbre.

Más de 5,4 millones de chilenos utilizan sitios de apuestas en línea, un fenómeno que se ha masificado en los últimos años. Sin embargo, la reciente decisión de la Corte Suprema —que ordenó el bloqueo de varios portales de juego electrónico en favor de la Lotería de Concepción— generó incertidumbre entre usuarios y operadores.

“Semana negra” para las casas de apuestas, “Golpe a las plataformas online” o “Bloqueo de sitios de juego electrónico” fueron algunos de los titulares que marcaron los últimos días tras el fallo. Pero la gran pregunta sigue abierta: ¿pueden estos sitios seguir operando en Chile?

El fallo, dividido entre los magistrados, ordenó a los operadores de Internet bloquear una serie de direcciones específicas. Sin embargo, fuentes de la industria del juego electrónico sostienen que esta resolución no tiene carácter de ley, sino que aplica exclusivamente al caso en cuestión.

En la práctica, explican, la sentencia es acotada y se limita a las partes involucradas y a la controversia específica: el bloqueo de 12 sitios pertenecientes a seis operadores.

Pese a ello, las casas de apuestas dieron de baja las direcciones afectadas. No obstante, siguen operando bajo otros dominios. Por ejemplo, el sitio Juega en Línea, que antes utilizaba el dominio .cl, hoy puede encontrarse como juegaenlineachile.net.

En efecto, al cierre de esta edición, la mayoría de estas plataformas continúan funcionando con normalidad.

Un mercado millonario

El negocio del juego online mueve cifras millonarias. Informes privados estiman que, de ser regulado, el sector podría aportar hasta US$ 800 millones en recaudación fiscal anual.

Según un reporte de la consultora estadounidense Yield Sec, este mercado alcanzó US$ 3.100 millones en ingresos brutos por juego durante 2024, con 5,4 millones de chilenos interactuando con las plataformas en el último año.

Actualmente, el Congreso tramita un proyecto de ley que busca establecer un marco regulatorio para las apuestas en línea. Sin embargo, el texto ha recibido cerca de 500 observaciones, por lo que su debate continuará en las comisiones correspondientes. Todo indica que la normativa no verá la luz durante este gobierno.

Reacción de la Superintendencia de Casinos de Juego

Desde la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) advirtieron que es urgente avanzar en la regulación de las apuestas online. El jefe de la División Jurídica de la entidad, Manuel Zárate, señaló en entrevista con Radio Cooperativa que la sentencia “señala de manera categórica, enfática y sin ninguna duda, que las plataformas que ofrecen apuestas deportivas o experiencias de casino online sin autorización son ilegales”.