¿100 mil nuevos funcionarios públicos?: la acusación de Republicanos que encendió “segundo round” entre Kast y el Gobierno

La Moneda y el candidato republicano mantienen viva la disputa en torno al recorte fiscal que propone su programa de gobierno.

Ya no es sólo el recorte de los US$6.000 millones. Ahora, el supuesto aumento de 100.000 trabajadores en reparticiones públicas en el mandato de Gabriel Boric, enfrenta al Partido Republicano y su abanderado presidencial, José Antonio Kast, con La Moneda.

Fue el presidente de los republicanos, Arturo Squella, quien instaló el tema en la entrevista que concedió en Mesa Central. Ante la consulta de cómo se va a implementar el recorte que se compromete el programa, el timonel de Republicanos aseguró que sólo “sacando a los operadores” que contrató el actual Gobierno se podría ahorrar una cifra cercana a los US$3.00 millones, la mitad del ahorro fiscal que propone Kast.

“El analista suele subestimar el gasto político; los salarios que dependen del Gobierno central, no del Estado —remarcó Squella— suman hoy US$18 millones, el reajuste al sector público le cuesta a Chile todos los años US$1,8 millones. Y si se considera los 100 mil funcionarios adicionales que entraron entre 2022 y 2024 y decidimos sacarlos, porque son funcionarios políticos, son US$3 mil millones (de ahorro)”, afirmó el republicano.

Las palabras de Squella no pasaron desapercibidas puesto que es la primera vez que desde el comando de Kast se detalla una medida concreta para llevar a cabo el recorte fiscal que ha levantado reparos no sólo desde la candidatura de Jeannette Jara, sino que también de Evelyn Matthei.

En todo caso, la cifra que entregó el timonel republicano abrió un nuevo flanco, ya que fue refutada por el Gobierno en duros términos.

Gobierno sale nuevamente a enfrentar a Kast

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, calificó como fake news el dato entregado por Squella, descartando que el Ejecutivo aumentara en estos años en 100 mil los funcionarios del gobierno central. “Es una de las grandes fake news que se han instalado también en este contexto”, dijo la secretaria de Estado ante la consulta por los dichos de Squella.

Al planteamiento se sumó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien en su exposición inicial en el contexto de la Ley de Presupuesto 2026 ya había advertido que el aumento de contratos a nivel del gobierno central se debía a la implementación de los SLEP.

Kast, en su estilo, también intervino en el debate asegurando “no creer” en las cifras del Gobierno. A su vez, Grau apuntó al candidato tildando de “irresponsabilidad” su conducta: “No todo vale en política. Dañar las instituciones económicas que han construido distintos gobiernos desde los 90 es un acto de irresponsabilidad”, lanzó el ministro.

En medio del fuego cruzado, el Gobierno consiguió un aliado impensado. Se trata del ex director de la Dipres del segundo gobierno de Piñera, Matías Acevedo.

Quien fuera encargado del presupuesto de la Nación entre el 2019 y 2021 refutó directamente a Kast luego de que éste citara un artículo publicado por El Mercurio en que se afirma que los “empleados del Estado” han crecido en 100 mil desde hace cuatro años.

“Si uno lee esta nota (y no se queda con el titular) la ministra Vallejo tiene la razón: decir que el gobierno ha contratado 100 mil personas adicionales es fake news”, partió señalando Acevedo.

“Estas cifras son del Estado, que incluyen municipios y otras instituciones que son independientes del gobierno de turno. El aumento de funcionarios —sin los colegios traspasados desde los municipios y hospitales— según esta misma nota son algo más de 7.300 durante este gobierno (y 27.700 con hospitales). Lejos de los 100.000 como algunos han señalado”, apuntó el ex director de la Dipres en referencia a la cifra que planeta republicanos.

Trasfondo de la disputa

Este “segundo round” entre Kast y el Gobierno no gusta del todo en el comando de Jeannette Jara. En las filas de la abanderada comunista se cree que este inusitado protagonismo del Ejecutivo en la contienda electoral deja en un segundo plano a la misma candidata, mientras Kast se fortalece al estar en la primera línea política.

Ya la semana pasada el mismo Boric puso en el centro del debate la propuesta de recorte fiscal de Kast al mencionarla en la cadena nacional donde anunció la Ley de Presupuesto.

Aunque desde el comando del republicano se respondió con dureza, lo cierto es que puertas adentro la evaluación fue positiva en el sentido de que el mismo Gobierno “ha cooperado” con en el objetivo de contraponer a Kast con Boric, que goza de una baja aprobación presidencial.

Ser la opción “de cambio” de este Gobierno ha sido la narrativa que ha buscado instalar Kast y su círculo. Y, según dicen en el Partido Republciano, el objetivo se ha cumplido a cabalidad en las últimas semanas al rivalizar directamente con el mandatario y sus ministros.