Black Inmobiliario 2025: cuándo se realizará y a qué tipo de propiedades se puede acceder

Más de 60 empresas tomarán parte en el Black Inmobiliario 2025, de acuerdo con lo confirmado por la Cámara de Comercio de Santiago.

Como una oportunidad única de acceder a diversas propiedades con los mejores precios y por tiempo limitado, es definido el Black Inmobiliario 2025 que tendrá lugar en el país.

De acuerdo con lo confirmado, en el evento online tomarán parte las principales inmobiliarias chilenas, las que presentarán ofertas destacadas a quienes buscan cumplir con el sueño de la vivienda propia o desean realizar una buena inversión.

“La participación de más de 60 empresas en esta edición demuestra que cuando los distintos actores se articulan, es posible generar una oferta sólida, transparente y al alcance de todos“, manifestó la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial.

Cuándo será el Black Inmobiliario 2025

La quinta edición del Black Inmobiliario 2025 se realizará entre el lunes 20 y el miércoles 22 de octubre, tanto a través de la web de blackinmobiliario.cl, como de la aplicación CyberApp, disponible para Android e iOS.

Con el propósito de facilitar la búsqueda de los usuarios, el sitio oficial del evento contará con un buscador, a través del cual se podrán filtrar las ofertas por comuna y tipo de propiedad, por ejemplo.

Según se precisó, los interesados podrán acceder a ofertas de departamentos, casas, proyectos en verde, propiedades nuevas y oportunidades de inversión, todas ellas con descuentos y condiciones de financiamiento especiales.

La actividad es organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).