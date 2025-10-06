Cyber Monday 2025: Compras superan los 100 millones de dólares en sus primeras horas

El Cyber Monday 2025 se consolida como uno de los eventos de comercio electrónico más importantes en lo que va del año.

Las compras en las primeras 17 horas del Cyber Monday 2025 superaron los 100 millones de dólares y representan un aumento de 14% respecto del evento de 2024, según informó este lunes la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

De acuerdo con lo precisado por el organismo, durante las primeras 17 horas se registraron más de 970 mil pedidos, y “el ticket promedio de cada compra se sitúa en cerca de $106 mil, superando en un 8% al último Cyber Monday“.

A través de un comunicado, la CCS detalló que los tickets promedios más altos se han reflejado en operadores turísticos (alrededor de $600 mil), muebles y electrónica ($290 mil) y los tickets aéreos ($280 mil).

Otras cifras del Cyber Monday 2025

En el evento de ofertas online, que se realiza desde este lunes 6 y hasta el miércoles 8 de octubre en todo el país, “las visitas al sitio oficial cyber.cl han aumentado en más de un 70% este año“, indicó el organismo.

Lo anterior “muestra que existe una mayor preocupación por parte de los consumidores por ingresar de forma segura a los sitios web participantes”, añadió la CCS.

A través del mismo texto, desde la Cámara de Comercio de Santiago revelaron que “en supermercados y vestuario y calzado la compra promedio asciende a $75 mil“.

Para este martes 7 de octubre se espera un completo balance respecto de las ventas en el primer día del Cyber Monday 2025.

De esta manera, el Cyber Monday se consolida como uno de los eventos de comercio electrónico más importantes en lo que va del año.