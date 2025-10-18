Error en cuentas de la luz: generadoras comprometen descuentos pero no compensaciones

La asociación de Generadoras de Chile dijo que no corresponden las compensaciones porque las empresas no cometieron los errores que derivaron en el alza de las cuentas de la luz.

La asociación de Generadoras de Chile confirmó que en las próximas boletas se registrarán descuentos en las cuentas de la luz de los clientes debido al error de cálculo que detectó la Comisión Nacional de Energía (CNE), pero descartó que se vayan a entregar compensaciones a los clientes.

En esa línea, la entidad gremial descartó de plano tener algún grado de responsabilidad en el origen del problema que hizo que millones de chilenos pagaran de más en los últimos meses.

El director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, explicó que estas empresas no deben compensar a los clientes, debido a que no incurrieron en ninguna falta.

“El concepto compensaciones no corresponde, porque las empresas de generación no han cometido ningún error atribuible a su responsabilidad, y tampoco han infringido la ley“, manifestó.

Añadió que “lo que han hecho las empresas es cumplir con un decreto tarifario que fue producto del trabajo administrativo del ministerio con apoyo de la Comisión Nacional de Energía y, en este sentido, las empresas sólo pueden cobrar lo que señala el decreto tarifario; no pueden cobrar ni más, ni menos“, recalcó.

Cuándo se hará el descuento en las cuentas de la luz

Dijo a la vez que “dada la ponderación de todo el sistema normativo vigente, incluyendo las tres leyes de estabilización tarifaria, se determinará el número cierto para que sea descontado de las cuentas de la luz en enero del próximo año“.

Camilo Charme indicó a la vez que “las empresas eléctricas no sabían de los errores en el diseño metodológico que implementó la CNE y el Ministerio de Energía”.

“Las empresas solamente participan observando el informe preliminar durante cinco días, y esas observaciones están centradas en análisis de elementos lógicos y objetivos (…) nunca es un trabajo de cocreación o de revisión o auditoría de la metodología“, detalló.

Concluyó que “para las empresas la metodología está dada, y está dada por la autoridad que es la CNE y el Ministerio de Energía“.