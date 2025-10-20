Cobros en exceso por USD 100 millones: Transelec aclara que “inconsistencias” fueron informadas al Gobierno hace un año

El biministro Alvaro García puntualizó que la firma ya inició las gestiones para devolver los dineros.

El sector energético vive una nueva polémica que se suma al error en las cuentas de la luz por parte de la Comisión Nacional de Energía, ya que los cobros en exceso también se registraron en el segmento de las transmisoras, específicamente en Transelec.

El hecho fue informado por Alvaro García, biministro de Economía y Energía, quien detalló que este episodio “ha sido menos público, pero acabamos de llegar a un acuerdo con las transmisoras que van a devolver los recursos captados en exceso”.

El secretario de Estado precisó que los montos involucrados llegan a los USD 100 millones, dejando en claro que “nos hemos puesto en contacto con esa empresa. Ellos han mostrado su disposición a compensar”.

García explicó que el cobro excesivo se originó a raíz de la “sobre valoración que hizo la empresa de su propio capital y el capital se usa para fijar las tarifas. La propia empresa se dio cuenta de esta situación. Y nos la hizo ver“.

Transelec reconoce error y asegura que lo informó hace un año

Esta situación fue reconocida por la propia Transelec, la que en una declaración pública indicó que hace más de un año se detectaron “inconsistencias (positivas y negativas) en la información de ciertas instalaciones”.

La empresa dejó en claro que “de manera inmediata, a fines de 2024, la empresa comunicó de manera oportuna y voluntaria esta situación al Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico Nacional, actuando con diligencia, incluso antes de dimensionar completamente el alcance de la situación, y solicitando la adopción de las medidas necesarias para corregir a la brevedad el nivel tarifario y restituir los montos correspondientes a los clientes finales”.

Transelec planteó que estas inconsistencias “se debieron a la complejidad del proceso tarifario bajo la Ley de Transmisión publicada en 2016, que exigió a todas las empresas transmisoras elaborar sus inventarios de instalaciones con un gran nivel de detalle para la industria. Estos inventarios sirven para determinar el cobro eléctrico final, en nuestro caso por transmisión, para los siguientes procesos tarifarios“.

En esta línea, puntualizó que tras detectar el error, “se ha puesto a disposición de la autoridad para corregir la situación, junto con manifestar su compromiso de devolver íntegramente las diferencias que correspondan a los clientes finales, en coordinación con las autoridades“.