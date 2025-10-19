Gobierno cierra puerta a tramitar ley corta para adelantar devolución por cobros erróneos en cuentas de luz

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, calificó de “iluso” pensar que una legislación express prospere en pleno período de campaña.

El Gobierno del presidente Gabriel Boric descartó impulsar una ley corta para acelerar las devoluciones por cobros excesivos en las cuentas de luz detectados por un informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Fue el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, quien se encargó de descartar esta posibilidad luego de que parlamentarios del oficialismo propusieran la medida.

La autoridad señaló que, considerando los meses de campaña electoral, “sería iluso pensar que algo así va a salir”.

En conversación con Estado Nacional de TVN, García aclaró que los usuarios verificarán la compensación en sus boletas de cuentas de luz enero, cuando entre en vigencia el ajuste tarifario. Y volvió a reiterar que no habrá devolución directa de dinero, sino una rebaja equivalente al cobro indebido realizado durante 2024 y 2025.

El error surgió por una falla metodológica de la Comisión Nacional de Energía, que aplicó dos veces el ajuste inflacionario en el cálculo de las tarifas. Este problema provocó que los consumidores pagaran aproximadamente un 2% adicional desde principios de 2024.

La diputada Camila Musante (Independiente-PP) presentó esta semana un proyecto de ley denominado “Devuelvan la plata” que establece un mecanismo de restitución masiva e inmediata. Mientras, legisladores de la UDI acudieron al Sernac solicitando acciones legales para recuperar los más de 112 mil millones de pesos cobrados erróneamente.

García no garantiza que tarifas no subirán en enero

Consultado sobre si puede asegurar que no habrá alzas en enero, García respondió: “No puedo garantizar eso, porque hay muchos pasos pendientes por aclarar”.

No obstante, afirmó que sí ocurrirá “una disminución coherente con el exceso del cobro realizado”.

Además, el biministro expresó dudas sobre si las compañías eléctricas desconocían el error metodológico, señalando que conoce “la meticulosidad con que analizan los informes que le fijan sus tarifas”.