Voltereta del biministro García: se abre a opción de una ley corta por error en cuentas de la luz pese a que aseguró que era “inviable”

El biministro hizo un llamado a que las bancadas concreten un “acuerdo transversal” para tramitar rápidamente una iniciativa al respecto.

Pese a que ya había declarado que era “iluso” e “inviable”, ahora el biministro de Energía y de Economía, Álvaro García, se abrió a la posibilidad de tramitar una ley corta para adelantar las compensaciones por el error en los cobros de las cuentas de luz.

En conversación con Radio Universo, indicó que “si hubiera un acuerdo transversal de procesar esto muy rápido, se podría considerar, pero la experiencia nos indica que es muy difícil”.

Como ejemplo recordó que “hace un año se planteó esta misma discusión respecto del subsidio eléctrico, donde había un acuerdo transversal de aprobarlo muy rápidamente. Bueno, ha pasado un año y todavía no termina de aprobarse“.

El ministro García indicó que la legislación permite que las compensaciones comiencen el 1 de enero, tal y como se ha informado a la fecha. “Si a alguien se le ocurre una mejor solución, bienvenida”, dijo la autoridad.

En esa misma línea, se mostró “abierto al diálogo y a recibir buenas ideas” para una ley corta por el error en las cuentas de luz. “Lo importante es el acuerdo transversal. Si todas las bancadas se pusieran de acuerdo en un trámite expedito, yo estaría dispuesto a considerarlo“, insistió.

“Por el momento vamos a seguir avanzando en un camino que nos asegura que en poco más de dos meses las personas tienen su dinero de vuelta“, agregó.