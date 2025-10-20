Licitación de auditoría a Transelec por sobre cobro de USD 100 millones: CNE confirmó que se declaró desierta

El 30 de octubre de 2024, la Comisión solicitó al Coordinador Eléctrico Nacional la realización de una auditoría técnica a la empresa Transelec.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) aclaró su proceder respecto de la información que dio a conocer la empresa Transelec S.A., en cuanto a que las autoridades fueron informadas hace un año respecto de la errónea contabilización de sus activos, que se tradujo en costos excesivos por USD 100 millones.

A través de un comunicado, el CNE abordó las acciones y los plazos que se ejecutan para resolver el error que afectó a los consumidores finales.

En el texto, la comisión indicó que “10 de octubre de 2024, Transelec informó a la CNE sobre el error en los datos entregados al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), en el marco de una reunión de lobby. Esta inconsistencia ocurrió durante el proceso de valorización de instalaciones de los sistemas de transmisión del cuadrienio 2020-2023“.

Luego añadió que “una vez conocidos estos antecedentes, el 30 de octubre de 2024, la Comisión solicitó al CEN la realización de una auditoría técnica a la empresa Transelec. Esta auditoría constituye el mecanismo expresamente previsto en la Ley General de Servicios de Servicios Eléctricos para verificar la exactitud de la información entregada por las empresas al CEN”.

CNE y licitación de auditoría a Transelec

“Al respecto, el Coordinador dispuso la apertura de un proceso de licitación para la realización de esta auditoría, la que fue declarada desierta“, detalló a continuación.

En esa línea, el texto apuntó que “actualmente, el CEN se encuentra próximo a iniciar un segundo proceso de licitación destinado a seleccionar al consultor que la llevará a cabo”.

“De esta manera, la CNE reafirma haber actuado con la celeridad necesaria para activar el proceso de auditoría, conforme a lo expresamente dispuesto en la Ley General de Servicios Eléctricos y en la correspondiente normativa sectorial, con el objetivo de que los consumidores reciban los montos cobrados en exceso a la brevedad posible“, concluyó el comunicado.