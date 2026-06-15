Cómo actúa el daraxonrasib: el fármaco que aparece como una nueva esperanza en la lucha contra el cáncer

En el caso del cáncer de páncreas, quienes tomaron la droga vivieron un promedio de 13,2 meses, en comparación con los 6,7 meses de quienes recibieron quimioterapia.

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Daraxonrasib se llama el nuevo fármaco que surge como una esperanza en la lucha contra el cáncer, ya que ha conseguido duplicar el tiempo de sobrevivencia de las personas con cáncer de páncreas avanzado, además de abrir nuevas opciones para otros tipos de esta enfermedad.

De acuerdo con los resultados de los ensayos clínicos, aquellos diagnosticados que tomaron la droga vivieron un promedio de 13,2 meses, en comparación con los 6,7 meses de quienes recibieron quimioterapia.

Así lo reveló el investigador principal, doctor Brian Wolpin, en la reunión anual de la American Society of Clinical Oncology, realizada en Chicago.

El anuncio del especialista representa un paso significativo en la búsqueda de nuevas curas para el cáncer de páncreas, que solo en Estados Unidos cobra la vida de cerca de 53 mil personas cada año.

En Chile, en tanto, los reportes del Ministerio de Salud (Minsal) apuntan que la mortalidad por cáncer de páncreas ha aumentado de forma sostenida en las últimas décadas, pasando de 820 muertes en 2002 a 1.200 en 2012 y alcanzando las 1.765 en 2022.

Cómo funciona la nueva droga contra el cáncer de páncreas

Los especialistas recalcaron que el daraxonrasib no solo casi duplicó el tiempo de supervivencia de los pacientes, sino que también lo hizo con menos efectos secundarios graves.

Por su parte, el doctor Zev Wainberg, de la Universidad de California en Los Ángeles, recalcó que, si bien el aumento de 6,7 a 13,2 meses de supervivencia puede parecer una pequeña mejora, se trata del primer fármaco en mostrar una ventaja sustancial sobre la quimioterapia.

Según plantearon los investigadores, la nueva droga contra el cáncer de páncreas actúa bloqueando una proteína mutada que alimenta el crecimiento tumoral en más del 90% de los casos de cáncer de páncreas.

Dicha mutación altera el interruptor molecular que regula el crecimiento y la división celular, por lo que impide que la proteína desactive la señal de crecimiento, provocando la proliferación descontrolada de células cancerosas.

El fármaco daraxonrasib también abre esperanzas de desarrollar nuevas drogas similares que permitan combatir de mejor manera otros tipos de cáncer en los que también se produce una mutación que afecta a la proteína involucrada en la división celular, como ocurre en los casos del cáncer colorrectal y el cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC).

Según la Sociedad Española de Oncología Médica, el cáncer de páncreas presenta una tasa de mortalidad del 99%, debido principalmente a su detección tardía, ya que solo en el 20% de los casos se logra un diagnóstico temprano.