Apagón del 25F: cuáles son las graves fallas de Transelec detectadas por la auditoría del CEN

El Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) informó que la auditoría técnica realizada a la empresa de transmisión eléctrica Transelec luego del masivo apagón en gran parte del país el 25 de febrero de este año, reveló numerosas fallas tanto en los sistemas como en los protocolos de la compañía.

De acuerdo con el documento, se detectaron 38 problemas de distinta relevancia que incidieron en que restitución del suministro eléctrico se demorara mucho más de lo previsto.

Uno de ellos dice relación con el hecho de que entre 2023 y 2024 Transelec no ejecutó las pruebas de continuidad operativa (BCP) ni las del Plan de Recuperación de Servicio (PRS), que exige la normativa exige.

Respecto del plan de continuidad de negocio (BCP por su sigla en inglés), que pone a prueba los sistemas para constatar su funcionamiento y detectar eventuales fallas, se precisó que entre 2024 y 2025 tampoco “hay registro de ejecución de las pruebas”.

“Si bien (Transelec) presenta instructivos relacionados con este plan, la última ejecución de estas pruebas es efectuada en el 2023”, detalló la auditoría, y añadió que si se hubieran ejecutados las pruebas, “se hubiesen detectado las potenciales deficiencias en la resiliencia de la alimentación eléctrica del edificio comando“.

Auditoría a Transelec alertó ausencia de acciones oportunas

Además, la auditoría alertó de una “ausencia de acciones oportunas ante eventos identificados”, así como una “carencia de procedimientos completos y exhaustivos en múltiples áreas”.

A la vez, detectó que “los resultados de los mantenimientos no están siendo revisados oportunamente ni gestionados adecuadamente, en función de la naturaleza crítica” de su labor.

Según concluyó el informe de la auditoría, la empresa Transelec presenta un “vago y deficiente entendimiento de los problemas” técnicos.

Tras recibir el informe, el CEN lo remitió a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a la vez que le solicitó a Transelec que presente un plan de acción correctivo este jueves 10 de octubre a más tardar.