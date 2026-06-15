Cuándo llegaría a la RM un nuevo sistema frontal y cómo estará el clima en los próximos días

Con la próxima llegada del invierno y la mala calidad del aire, muchos se preguntarán si un nuevo sistema frontal traerá lluvia en la RM.

En una semana que estará marcada por la llegada del invierno, muchos se preguntarán si con ello vendrá también un nuevo sistema frontal que traiga de regreso la lluvia a la Región Metropolitana (RM).

Más aún tomando en cuenta la mala calidad del aire que llevó a decretar la tercera preemergencia ambiental consecutiva este lunes 15 de junio.

La meteoróloga Michelle Adam entregó un pronóstico del tiempo para estos días, comenzando con esta jornada donde la mínima fue de 4,5°C y la máxima superará los 20°C.

“Va a ser una semana muy particular. Vamos a comenzar la semana con 21° y vamos a bajar. El miércoles será el día con la temperatura más baja“, señaló en el matinal Tu Día.

En ese sentido, detalló que “lunes y martes con temperaturas de aproximadamente 20 grados. Miércoles, jueves y viernes con máximas entre 14 y 16 grados“.

Según la meteoróloga, existe una probabilidad de que un sistema frontal logre llegar a la RM. “Entre el miércoles en la noche y el jueves se ve una probabilidad de unas gotitas sobre todo el sector oriente. El fin de semana, para el Día del Padre, también se ve una probabilidad de gotitas”, anunció.

“El sábado va a estar lloviendo desde La Araucanía y Magallanes y en la cordillera de la RM. El domingo a las ocho de la mañana va a estar precipitando de Ñuble al sur y se ve algo de inestabilidad en cordillera“, añadió.

Por último, sentenció que “el domingo habrá un mañana fría, entre cuatro y cinco grados. Va a ser un fin de semana frío, grisáceo“.