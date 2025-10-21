Se suman más retailers: Tricot anuncia venta directa por su web con despacho a Argentina

La tienda chilena permite acceder a página para compra directa desde el país vecino, en moneda local y gestionando el envío.

Primero Falabella, luego Parque Arauco y ahora Tricot: el retail chileno se suman a la tendencia de vender al mercado argentino de manera remota. Y es que la cadena de tiendas de bajo costo ligada a la familia Pollak, anunció este martes a sus clientes que comenzará la comercialización web directa para clientes Allende Los Andes.

La tienda permite el acceso directo a www.tricot.com.ar, donde los precios se expresan en pesos argentinos y se puede acceder a las mismas colecciones de la tienda en Chile. “Llegamos a Argentina. Envío a todas las provincias”, dice el home de la multitienda.

La web ofrece las colecciones de hombre, mujer y niños, y señala envíos gratuitos sobre los $ 50.000, aunque no incluye los costos de importación, que indica deben ser calculados una vez que se ingresa la dirección. La tienda solicita el DNI -símil del RUT chileno- para acceder al pago.

Respecto a las formas de pago ofrecidas al mercado argentino se cuentan Tarjetas de crédito bancarias Visa y Mastercard, y las que se encuentren acogidas a la plataforma Ebanx, además de Mercadopago y tarjetas de débito.

En relación con los envíos, Tricot está asociado a courrier privado. Los despachos -que excluyen a Tierra del Fuego- se comprometen en un plazo de entre dos y diez días.

” Los productos comprados serán enviados mediante la prestación de servicios de un tercero, siendo el designado para estos efectos, “DHL” u otro que TRICOT oportunamente informe, a la dirección de despacho indicada por el cliente al momento de aceptar la oferta, en la medida que ésta se encuentre comprendida en alguna de LAS LOCALIDADES respecto a las cuales tricot.com.ar ha habilitado el despacho de productos, según se encuentra informado al finalizar el proceso de compra.”, señalan en sus Términos y Condiciones.

Tricot añade que los productos son enviados desde Chile y que debe considerarse “en calidad de productos importados e ingresados a la República de Argentina en cumplimiento a la normativa aplicable para este tipo de procedimientos, conforme lo establecido por la AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO (ARCA) en el Régimen General de Importaciones. Por lo anterior, todos aquellos costos vinculados al trámite de importación, serán de cargo del Cliente, los cuales se encuentran incorporados en el precio total de compra.”

La empresa también abrió canales de atención digitales para el nuevo público mediante mensajería celular y estableció un sistema de devoluciones a través de la estatal Correos Argentinos. Tricot fijo sus oficinas en el país vecino en Tucuman 994, Buenos Aires.