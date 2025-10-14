La condición que puso Trump para otorgar apoyo económico a Argentina en medio de visita de Milei

“Quiero ver a Argentina exitosa y creo que el liderazgo de Milei lo puede lograr. Va en la dirección correcta”, aseguró el mandatario estadounidense.

En una reunión celebrada esta jornada en la Casa Blanca, los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Argentina, Javier Milei, confirmaron el respaldo financiero del gobierno estadounidense al país sudamericano, a menos de dos semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El encuentro, que inicialmente iba a realizarse en el Salón Oval, se transformó en un almuerzo oficial con participación de funcionarios de ambos gobiernos. Durante la conferencia de prensa previa, Trump fue directo en vincular el apoyo económico con el futuro político de Milei. “Estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones“, afirmó.

Así, agregó la condición para hacer efectivo el apoyo: “Si a Argentina le va bien, otros países lo seguirán. Pero si no gana, no contará con nosotros“. El mandatario norteamericano fue aún más enfático: “Si Milei pierde, no seremos generosos“.

“Quiero ver a Argentina exitosa y creo que el liderazgo de Milei lo puede lograr. Va en la dirección correcta“, puntualizó el líder republicano.

Los agradecimientos de Milei a Trump y Bessent

Por su parte, Javier Milei agradeció el respaldo de Trump a Argentina junto al secretario del Tesoro, Scott Bessent, también presente en la instancia.

“El enorme trabajo que ha hecho el secretario Bessent para superar este problema de iliquidez que tenía Argentina como consecuencia de los ataques políticos de nuestros opositores que no quieren que Argentina vuelva a abrazar las ideas de libertad”, señaló Milei.

Durante la misma instancia, Bessent aclaró que el apoyo financiero no está condicionado al cierre del swap de monedas entre Argentina y China, como se había especulado. “La asistencia estadounidense no está condicionada al cierre del swap con China, cualquier información que asegure eso es incorrecta“, afirmó.

De tal manera. explicó que sus declaraciones previas acerca de “sacar a China de Argentina” hacían referencia “a los puertos, bases militares y centros de observación que se han creado” en el país sudamericano.

Milei también aprovechó la ocasión para felicitar a Trump por su rol en el acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Como gesto simbólico, le entregó una plaqueta con una carta escrita por las familias de rehenes argentinos liberados, en agradecimiento por su intervención en el conflicto en Medio Oriente.