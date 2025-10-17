Fallida sesión en la Cámara: 75 diputados serán multados y se aceptaron las excusas de 13 legisladores

Después de que la sesión de la Cámara de Diputados del pasado miércoles se suspendió por falta de quórum porque no había un mínimo de 51 legisladores presentes, la Secretaría de la Cámara Baja informó que de los más de 100 parlamentarios ausentes, 41 no presentaron excusas.
Por su parte, 47 diputados presentaron justificativos, pero no fueron aceptadas para 34 de ellos, por lo que de todas maneras serán multados.
De acuerdo con lo precisado por la instancia, varios de quienes no asistieron a la sesión estaban cumpliendo funciones en otras instancias, como la Comisión Especial Mixta de Presupuesto y las Subcomisiones de Presupuesto, que se encontraban sesionando de forma paralela.
Un total de 13 legisladores presentaron sus excusas y fueron aceptadas, por lo que no tendrán que pagar la multa que asciende al 2% de su dieta mensual; es decir, alrededor de 146.000 pesos.
Se trata de:
- Agustín Romero
- Alexis Sepúlveda
- Boris Barrera
- Camila Rojas
- Cristián Tapia
- Felipe Donoso
- Frank Sauerbaum
- Gael Yeomans
- Gastón von Mühlenbrock
- Jaime Sáez
- Juan Santana
- Miguel Mellado
- Ricardo Cifuentes
A ellos se suman los integrantes de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el ministro Antonio Ulloa:
- Alejandra Placencia
- Gustavo Benavente
- Hotuiti Teao
Según lo dispuesto por la Secretaría de la Cámara de Diputados, otros 16 parlamentarios fueron eximidos de pagar la multa, pues su ausencia se encuentra justificada.
Los legisladores y sus motivos son los siguientes:
Misión oficial:
- Leonardo Soto
- Jorge Durán
Permiso postnatal:
- Chiara Barchiesi
Licencia médica:
- Ericka Ñanco
- Andrés Giordano
Impedimento grave:
- María Luisa Cordero
- Marlene Pérez
- Natalia Romero
- Francisco Undurraga
Permiso sin goce de dieta:
- Danisa Astudillo
- Juan Carlos Beltrán
- Félix Bugueño
- Sofía Cid
Desaforados:
- Mauricio Ojeda
- Francisco Pulgar
- Catalina Pérez
Diputados que serán multados pese a excusas
Por otra parte, aunque varios diputados presentaron excusas por sus ausencias, éstas no fueron aceptadas, por lo que de todas maneras serán multados.
Ellos son:
Por encontrarse en una ceremonia oficial por acto de conmemoración de 100 años de colaboración entre la Iglesia y el Estado:
- Andrés Celis
- Cristóbal Martínez
- Eduardo Cornejo
- Felipe Camaño
- Fernando Bórquez
- Flor Weisse
- Jaime Naranjo
- Jorge Brito
- Luis Sánchez
- Raúl Soto
- Ximena Ossandón
Estaban en la comisión bilateral de avalúo de predios agrícolas:
- Emilia Nuyado
- Jorge Rathgeb
- Paula Labra
Asistencia a la ceremonia de promulgación de la ley que introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial:
- Eric Aedo
- Lorena Pizarro
- Maria Candelaria Acevedo
- Roberto Celedón
Estaba en una entrevista con la radio de la Cámara de Diputados:
- Joanna Pérez
Se encontraba en citación por la PDI por robo del que fue víctima:
- Consuelo Veloso
Asistía a reunión con subsecretario general de Gobierno:
- Héctor Ulloa
Acudió a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural e Indígena:
- Diego Ibáñez
Asistió a la ceremonia de primera piedra de conjunto habitacional:
- Arturo Barrios
A ellos se añaden quienes invocaron un “impedimento grave“:
- Andrés Longton
- Carmen Hertz
- Eduardo Durán
- Francesca Muñoz
- Helia Molina
Se suman quienes dijeron estar en “otras actividades propias de la labor parlamentaria” al interior del Congreso:
- Camila Flores
- Luis Malla
- Marcia Raphael
- Pamela Jiles
- René Alinco
- Roberto Arroyo
En tanto, serán multados los siguientes diputados que no se justificaron ni excusaron:
- Ana María Gazmuri Vieira
- Andrés Jouannet Valderrama
- Benjamín Moreno Bascur
- Carla Morales Maldonado
- Carlos Bianchi Chelech
- Carolina Marzán Pinto
- Carolina Tello Rojas
- Cristian Araya Lerdo de Tejada
- Cristian Labbé Martínez
- Cristián Moreira Barros
- Cristóbal Urruticoechea Ríos
- Daniel Melo Contreras
- Enrique Lee Flores
- Erika Olivera De La Fuente
- Gaspar Rivas Sánchez
- Gloria Naveillán Arriagada
- Gonzalo de la Carrera Correa
- Gonzalo Winter Etcheberry
- Héctor Barría Angulo
- Hugo Rey Martínez
- Jaime Mulet Martínez
- Joaquín Lavín León
- Jorge Alessandri Vergara
- Juan Antonio Coloma Álamos
- Marcela Riquelme Aliaga
- Marta González Olea
- Mauro González Villarroel
- Miguel Ángel Calisto Águila
- Nelson Venegas Salazar
- Raúl Leiva Carvajal
- Renzo Trisotti Martínez
- Sebastián Videla Castillo
- Tomás Lagomarsino Guzmán
- Víctor Pino Fuentes