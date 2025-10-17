Fallida sesión en la Cámara: 75 diputados serán multados y se aceptaron las excusas de 13 legisladores

A pesar de que 47 parlamentarios presentaron sus excusas, solo se aceptaron los justificativos de 13 de ellos.

Después de que la sesión de la Cámara de Diputados del pasado miércoles se suspendió por falta de quórum porque no había un mínimo de 51 legisladores presentes, la Secretaría de la Cámara Baja informó que de los más de 100 parlamentarios ausentes, 41 no presentaron excusas.

Por su parte, 47 diputados presentaron justificativos, pero no fueron aceptadas para 34 de ellos, por lo que de todas maneras serán multados.

De acuerdo con lo precisado por la instancia, varios de quienes no asistieron a la sesión estaban cumpliendo funciones en otras instancias, como la Comisión Especial Mixta de Presupuesto y las Subcomisiones de Presupuesto, que se encontraban sesionando de forma paralela.

Un total de 13 legisladores presentaron sus excusas y fueron aceptadas, por lo que no tendrán que pagar la multa que asciende al 2% de su dieta mensual; es decir, alrededor de 146.000 pesos.

Se trata de:

Agustín Romero

Alexis Sepúlveda

Boris Barrera

Camila Rojas

Cristián Tapia

Felipe Donoso

Frank Sauerbaum

Gael Yeomans

Gastón von Mühlenbrock

Jaime Sáez

Juan Santana

Miguel Mellado

Ricardo Cifuentes

A ellos se suman los integrantes de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el ministro Antonio Ulloa:

Alejandra Placencia

Gustavo Benavente

Hotuiti Teao

Según lo dispuesto por la Secretaría de la Cámara de Diputados, otros 16 parlamentarios fueron eximidos de pagar la multa, pues su ausencia se encuentra justificada.

Los legisladores y sus motivos son los siguientes:

Misión oficial:

Leonardo Soto

Jorge Durán

Permiso postnatal:

Chiara Barchiesi

Licencia médica:

Ericka Ñanco

Andrés Giordano

Impedimento grave:

María Luisa Cordero

Marlene Pérez

Natalia Romero

Francisco Undurraga

Permiso sin goce de dieta:

Danisa Astudillo

Juan Carlos Beltrán

Félix Bugueño

Sofía Cid

Desaforados:

Mauricio Ojeda

Francisco Pulgar

Catalina Pérez

Diputados que serán multados pese a excusas

Por otra parte, aunque varios diputados presentaron excusas por sus ausencias, éstas no fueron aceptadas, por lo que de todas maneras serán multados.

Ellos son:

Por encontrarse en una ceremonia oficial por acto de conmemoración de 100 años de colaboración entre la Iglesia y el Estado:

Andrés Celis

Cristóbal Martínez

Eduardo Cornejo

Felipe Camaño

Fernando Bórquez

Flor Weisse

Jaime Naranjo

Jorge Brito

Luis Sánchez

Raúl Soto

Ximena Ossandón

Estaban en la comisión bilateral de avalúo de predios agrícolas:

Emilia Nuyado

Jorge Rathgeb

Paula Labra

Asistencia a la ceremonia de promulgación de la ley que introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial:

Eric Aedo

Lorena Pizarro

Maria Candelaria Acevedo

Roberto Celedón

Estaba en una entrevista con la radio de la Cámara de Diputados:

Joanna Pérez

Se encontraba en citación por la PDI por robo del que fue víctima:

Consuelo Veloso

Asistía a reunión con subsecretario general de Gobierno:

Héctor Ulloa

Acudió a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural e Indígena:

Diego Ibáñez

Asistió a la ceremonia de primera piedra de conjunto habitacional:

Arturo Barrios

A ellos se añaden quienes invocaron un “impedimento grave“:

Andrés Longton

Carmen Hertz

Eduardo Durán

Francesca Muñoz

Helia Molina

Se suman quienes dijeron estar en “otras actividades propias de la labor parlamentaria” al interior del Congreso:

Camila Flores

Luis Malla

Marcia Raphael

Pamela Jiles

René Alinco

Roberto Arroyo

En tanto, serán multados los siguientes diputados que no se justificaron ni excusaron: