“Que se dedique a gobernar” y “no me puedo hacer cargo de incomodidades”: la tensión entre comando de Jara y Boric por su rol en campaña

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la incomodidad que han manifestado voceros de Jara por los reiterados dardos a Kast.

Tras la última ofensiva de Gabriel Boric contra José Antonio Kast, se ha elevado la presión del comando de Jeannette Jara contra el mandatario por su protagonismo en la contienda electoral, situación por la cual la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, tuvo que salir al paso y abordar la incomodidad que han manifestado en el equipo de dicha candidatura.

Los voceros del comando, Ricardo Lagos Weber, Alejandra Sepúlveda, y recientemente Eric Aedo (DC), han asegurado que las arremetidas del mandatario contra el republicano termina por repercutir a la carta del oficialismo. En este sentido, el senador del PPD comentó que los dardos de Boric “generan ruido” y “distraen”, mientras que Sepúlveda calificó su contribución como “un abrazo de oso”.

A ellos se sumó el diputado Aedo, quien en conversación con Radio Duna, expresó que “el Gobierno en lo que se tiene que centrar es en gobernar”.

“El presidente no tiene que entrar al tema electoral hoy día, no porque no tenga un derecho, sino porque tiene suficientes problemas que la ciudadanía está esperando que resuelva con mucho más prontitud y premura. En eso tiene que enfocar su energía, y no en enfrentarse a Kast, que deje a eso a los comandos presidenciales, que deje eso a los candidatos y a las candidatas presidenciales, pero el gobierno tiene muchas tareas como para dedicarse a eso”, añadió.

Pese a que en el comando han manifestado su malestar contra el Ejecutivo, Jeannette Jara defendió el derecho de Boric a referirse al contexto político. “El presidente puede opinar cuantas veces estime pertinente”, aseveró.

Camila Vallejo responde a la inquietud del comando de Jara por protagonismo de Boric en la contienda electoral

En este contexto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, expuso que “las observaciones, reflexiones o críticas que puedan venir distintas personas, sean del comando o no, en este contexto sobre el trabajo del presidente, son legítima en democracia, pero el Presidente de la República no solamente está a cargo de la gestión, sino que también de la conducción política del Gobierno y de la orientación también a la ciudadanía sobre lo importante que es la participación democrática y en que incide su voto al momento de votar”.

Siguiendo en esa línea, la secretaria de Estado comentó: “Mucha gente cree que da lo mismo por quién votar, porque total al otro día uno igual tiene que trabajar y la verdad es que el presidente siempre ha señalado y no solamente en esta ocasión, que no da lo mismo quién gobierna“.

“Lo que hace el presidente es, no solamente estar encargado de que el programa se cumpla y que haya una buena gestión, sino que también en marcar una posición política que oriente la política pública y que le hable a la ciudadanía”, agregó.

Con respecto a los cuestionamientos, la ministra Vallejo dijo que “no me puedo hacer cargo de las incomodidades de un comando, pero sí hablarle a la ciudadanía y separar las aguas. Una cosa son las tareas de los comandos y de los candidatos y candidatas, y otra es la tarea de Gobierno”.

“Yo insisto en esto, que es importante separar aguas. El presidente está hablando del Gobierno, pero también de la conducción política”, concluyó.