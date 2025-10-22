Qué respondió el grupo detrás de Savory, Pollo Stop y Pedro, Juan y Diego tras solicitud de quiebra

El conglomerado adquirió millonarias deudas para refinanciar sus pasivos luego de las crisis generadas por el estallidos social y la pandemia del COVID-19.

A través de un comunicado, el holding Unifood respondió a las solicitudes de quiebra que enfrentan tres empresas de su propiedad: Savory y las cadenas Pollo Stop y Pedro, Juan y Diego.

Las solicitudes de quiebra contra Ice Cream, mediante la cual Unifood opera las Heladerías Savory (donde Nestlé es dueña de la marca), fueron presentadas por Inmobiliaria CR (por deudas de $26.029.035 y de 41.815.568), Inmobiliaria centros comerciales ($77.310.114), Viña Centro Spa ($12.094.688) y Scotiabank ($2.289.259.815).

En el caso de las solicitudes sobre Cuatro Spa, que opera la cadena Pedro, Juan y Diego, fueron presentadas por Inmobiliaria CR ($71.450.749), DPS Comercial Limitada ($ 167.972.943), que también presentó una sobre Pollo Stop Spa ($101.876.564).

Unifood ya había refinanciado $45 mil millones en pasivos. Sin embargo, las tres firmas han sido acusadas de haber faltado a sus compromisos en el marco de los acuerdos de reorganización.

Unifood decidió iniciar el mencionado proceso durante la segunda mitad de 2023 para refinanciar sus pasivos y llegar a un acuerdo para salvar el negocio, tras las deudas adquiridas luego que el estallido social y la pandemia de COVID-19.

La estrategia por solicitud de quiebra de Savory y las dos cadenas

De acuerdo con lo manifestado en el texto por Unifood tras la solicitud de quiebra de Savory y las cadenas Pollo Stop y Pedro, Juan y Diego, “la estrategia de la empresa sigue enfocada en avanzar y concluir el proceso de acuerdo de reorganización judicial (ARJ) en curso, cumpliendo con los compromisos adquiridos asumidos para fortalecer la situación financiera y operativa del grupo“.

En su declaración, el conglomerado reafirmó su disposición a “seguir trabajando de forma estrecha y colaborativa con los acreedores y veedores del proceso, buscando acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas y permitan avanzar en una solución definitiva que proteja tanto los intereses de los acreedores como la continuidad operativa de las sociedades“.