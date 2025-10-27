Generadoras desmienten a García y aclaran que “no ha habido ningún acuerdo ni negociación” con el Gobierno

Las Generadoras dejaron en claro que están dispuestos a devolver los montos involucrados, pero descartaron haber concretado un acuerdo o negociación con el Ejecutivo.

Las Generadoras de Chile salieron al paso del anuncio realizado por el biministro de Economía y Energía, Alvaro García, quien daba cuenta de un acuerdo con la industria para devolver los cobros excesivos en las cuentas de la luz.

“Ya tenemos un acuerdo con las generadoras, que se suma al alcanzado con una empresa de transmisión, lo que permitirá devolver a todos los chilenos y chilenas los montos cobrados en exceso”, indicaba García, quien detallaba que esto se traduciría en un descuento mensual de $2.000 por seis meses.

Sin embargo, desde las Generadoras dejaron en claro que están dispuestos a devolver los montos involucrados, pero descartaron haber concretado un acuerdo o negociación con el Ejecutivo.

“Generadoras de Chile reafirma que la decisión de poner a disposición de la autoridad la totalidad del monto definido por la Comisión Nacional de Energía (CNE) fue una determinación autónoma y proactiva de la industria, adoptada por su directorio sin mediar negociación alguna con el Gobierno”, puntualizó el gremio en una declaración pública.

En esta línea, recalcaron que “no ha existido un acuerdo con el Gobierno, sino que se le comunicó la disposición de la industria de generación de corregir el error tarifario cometido por la autoridad tarifaria y detectado en el informe preliminar del Precio de Nudo Promedio (PNP), y no cometido por las empresas de generación de energía”.

Por su parte, Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras de Chile fue aún más claro: “No ha habido ningún acuerdo ni negociación. Lo que hemos comunicado corresponde a la decisión que tomó el directorio de Generadoras de Chile, de manera autónoma, apenas se detectó el error en el informe preliminar de precios de nudo promedio”.

Charme puntualizó que la industria actuó con responsabilidad para enfrentar la situación de acuerdo a la legislación vigente.

“El efecto material en las tarifas solo alcanzó el 2% del monto definido por la autoridad, a industria de generación tomó la decisión de poner a disposición los montos que finalmente resulten de los cálculos definitivos, una vez analizada las observaciones enviadas el viernes pasado, los cuales deberán ser reasignados de acuerdo al mecanismo que determine el Gobierno”, resaltó el ejecutivo.

“Nuestra prioridad es que este proceso se ejecute con responsabilidad y dentro del marco legal. La industria ya dio el paso que le correspondía, actuando con compromiso con nuestro país. Por ello, recalcó que corresponde al gobierno continuar en base a la regulación vigente, asegurando trazabilidad, certeza jurídica y plena transparencia”, sentenció el gremio.