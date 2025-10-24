Cuentas de la luz: así se devolverán los USD 135 millones cobrados de más por Transelec

Junto con ello, Alvaro García puntualizó que la devolución de Transelec se sumará a la que deben realizar las generadoras.

Alvaro García, biministro de Economía y Energía, anunció que Transelec aceptó la propuesta de La Moneda para devolver los USD 135 millones que cobraron de más en las cuentas de la luz.

El secretario de Estado precisó que los recursos serán restituidos a partir del 1 de enero, extendiéndose a junio de 2026, puntualizando que “Transelec ha aceptado devolver la totalidad de los recursos que había cobrado en exceso. Por lo tanto, a partir del próximo primero de enero, todas las boletas van a reflejar una reducción en las tarifas producto de esta devolución”.

Alvaro García indicó que el detalle de la devolución aparecerá en las cuentas de la luz, por lo que “vamos a difundirla ampliamente y también hemos iniciado un curso de capacitación a las organizaciones de consumidores para que ellos a su vez difundan cómo las personas pueden verificar que lo que les fue cobrado en exceso está siendo debidamente devuelto”.

Respecto a las conversaciones con Transelec para llegar a un acuerdo, a la espera de la auditoría que encargó el Coordinador Nacional Eléctrico, el ministro de Energía puntualizó que la información fue revisada por la Comisión Nacional de Energía.

“Si esa auditoría concluyese que deben ser devueltos más recursos, Transelec tendrá que devolver todos esos recursos adicionales”, dejó en claro.

Junto con ello, Alvaro García puntualizó que la devolución de Transelec se sumará a la que deben realizar las generadoras, las que deben entregar sus comentarios al informe de Precio Nudo Promedio (PNP), que sufrió modificaciones para evitar el doble cobro.