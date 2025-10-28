Cobranzas telefónicas: en medio de denuncias por llamados sin prefijo Corte Suprema definirá su futuro

Las Subtel y la Asociación de Retail Financiero presentaron sus alegatos por el uso del prefijo 600. Será el máximo tribunal quien vea el alegato.

La Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel), señaló que existen 155 denuncias por llamados de cobranzas telefónicas y comerciales que se han ejecutado desde números sin el prefijo 809 y 600. Esto luego que comenzara a regir la ley que indica que deben anteponerse en llamados de números comerciales y comunicaciones masivas.

Las empresas contraatacaron y señalaron que el contacto con clientes morosos ha caído al menos 50%. Las compañías agrupadas en el Retail Financiero -entre las que están la tarjeta CMR, Hites, Salcobrand, Lider-Bci y Ripley, entre otros- presentaron un Recurso de Amparo Económico, que fue rechazado por la Corte de Apelaciones, pero que ahora se dirimirá en la Corte Suprema.

El pasado 20 de octubre, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) representandoa la Subtel, y la abogada Carla Bordoli, en representación de las empresas de la Asociación de Retail Financiero, elevaron sus alegatos en la causa, que ahora está en redacción en el máximo tribunal, en manos del ministro Jean Pierre Matus.

Los argumentos

Mientras las empresas han acusado la ilegalidad de que la Subtel haya incorporado los prefijos 600 + para las cobranzas, las autoridades consideran que es una medida que apunta a la trazabilidad de los llamados.

En conversación con El Dínamo hace unas semanas, el subsecretario del ramo, Claudio Araya explicó que es poco viable pensar en descolgar a sectores de la norma y que, a la par, existe un trabajo pendiente para que las personas no vean un input negativo en los números 600.

En el alegato, las empresas reafirmaron su postura en cuanto a que la Subtel consideró a las llamadas de cobranza como un servicio complementario, y que la evidencia comparada se deberían diferenciar de otro tipo de comunicaciones masivas.