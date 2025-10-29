El día que La Moneda quiso extender los inventarios inflados de la luz: ingresó indicación y cuatro días después la retiró

La polémica por las cuentas de la luz sumó un nuevo capítulo que involucró a Transelec y cómo el Gobierno accedió, en un primer momento, a mantener la sobrevalorización de activos que realizó la empresa, a pesar de autodenunciarse.

Las tarifas de la luz siguen en el ojo del huracán. Y es que, tras conocerse el error de cálculo en los valores del servicio, el Ministerio de Energía anunció otra rectificación: Transelec, una de las empresas de transmisión más grandes del país, le avisó a la autoridad que sobrevalorizó sus activos e impactó en los cobros del servicio.

El Ministerio anunció un plan de devolución acordado con la compañía y dijo que el tema lo había conocido hace un año. Pero al reconstruir la historia saltan antecedentes que hablan de la gestión del sector para mantener los inventarios objetados y, además, de que el mismo Gobierno accedió a hacerlo.

La trama se explica así: el proceso tarifario de transmisión tiene un retraso de al menos dos años. Por ende, aún no se fijan los valores del período 2024-2027. En la tramitación es clave la declaración —que rige desde el año 2016— de todos los inventarios de las empresas.

Para aterrizarlo, las compañías —en procesos bastante complejos— deben asignar un valor a sus activos físicos: torres, cemento, acero, cables, lo que influye en la tarifa. En medio de la fijación de tarifas para el periodo 2020-2023, la empresa dijo haber encontrado inconsistencias.

El lobby

Meses antes, las empresas transmisoras realizaron gestiones de lobby para que el proceso se agilizara y que el gobierno mantuviera las valorizaciones, infladas en algunos casos, de los activos. La autoridad accedió, aunque momentáneamente.

El exministro Diego Pardow recibió a los transmisores varias veces en 2024 y 2025. Con el gerente general de Transelec, Arturo Le Blanc, Pardow sostuvo nueve reuniones por diversos asuntos relacionados con la compañía: cinco en 2024 y cuatro en 2025.

También lo hizo el exsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marco Mancilla, quien atendió a Le Blanc, pero también a los socios asiáticos de la empresa, China Southern Power Grid International.

La cita donde Transelec se autodenunció data del 10 de octubre de 2025. La firma se reunió con el jefe del Departamento Eléctrico de la CNE, Danilo Zurita. No era novedad para la autoridad que un primer encuentro por el tema de los inventarios con Transelec en abril de 2024, cuando se consignó en la plataforma de lobby que en una audiencia trataron “temáticas relacionadas con el proceso de valorización de instalaciones de transmisión”.

La indicación que desapareció de la ley

Pese a que el 10 de octubre Zurita de la CNE fue informado de manera concreta que había errores en las estimaciones de Transelec, quince días después, el 25 de octubre, la Secretaria General de Gobierno ingresó una indicación al proceso tarifario que aceptaba la idea de mantener el inventario antiguo, el con los precios inflados. Bajo el título “Formula indicación al proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de transmisión eléctrica como un sector habilitante para la carbono neutralidad”, oficializó la intención.

La indicación, contenida en el oficio 243-372, agregaba un artículo sexto transitorio, que señalaba que se fijaban los valores de las instalaciones de transmisión respecto al decreto anterior (el 7T) y que se prolongaría su vigencia hasta el año 2027.

Pero sin explicación, cuatro días después, el presidente de la República, Gabriel Boric, firmó el oficio 250-372, donde señalaba a la Cámara de Diputadas y Diputados que dejaba sin efecto la decisión. “En uso de mis facultades constitucionales, vengo en retirar las observaciones formuladas al boletín de la referencia contenidas en el oficio 243-372, de 25 de octubre de 2025”.

Fuentes conocedoras añaden que pese a que nunca se explicó mayormente este movimiento, todo apunta a que el Ejecutivo evaluó el caso de Transelec y debió retirar la posibilidad en la ley.

Reacciones

Al respecto de cómo el Gobierno ha actuado ante los errores cometidos en los precios de la luz el senador Juan Luis Castro (PS) señaló a EL DÍNAMO que “el proceso tarifario sí parece que le quedó grande (al Gobierno) en cuanto a que el descongelamiento de las tarifas no ha podido tener una pista de aterrizaje razonable, clara, sin errores como los que se han cometido, y sobre todo no habiendo castigado tanto a los clientes, porque eso es lo que finalmente queda, que la cuenta subió casi un 70% en 15 meses, y eso es muy escandaloso para lo que ha sucedido.”, manifestó.

El parlamentario aseguró que si bien en algunos casos parecen haberse activado alertas ” en otras cosas fueron desprolijidades y errores propios, hay de todo en esto, pero sin duda que el balance no es bueno.”

Con todo, respecto al error detectado, Transelec acordó con el Gobierno la devolución de esta sobre estimación de activos, equivalente a unos US$ 135 millones.

Consultado al respecto, el ministerio de Energía no se refirió al tema.