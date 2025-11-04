Telefonía móvil y venta de equipos disparan ganancias de Entel a septiembre de 2025

El aumento de las ganancias se sustenta en los mejores ingresos obtenidos por concepto de telefonía móvil en Chile (6%) y Perú (13%).

Ganancias por US$ 75 millones (72.268 millones de pesos) a septiembre de 2025 reportó la empresa Entel, lo que representa un aumento del 11% respecto de igual periodo de 2024.

De acuerdo con lo informado por la empresa de telecomunicaciones, los ingresos operacionales subieron 9%, alcanzando los 2.195.186 millones de pesos, mientras que los ingresos ordinarios llegaron a 2.143.158 millones de pesos, que también representan un 9%.

Según el reporte de resultados que la empresa le entregó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y al que accedió La Tercera, el aumento de las ganancias se sustenta en los mejores ingresos obtenidos por concepto de telefonía móvil en Chile (6%) y Perú (13%).

A ello se suma la venta de equipos en ambos países (9% en Chile y 20% en Perú), así como mejores ingresos en los servicios fijos en Chile asociados a negocios digitales (9%), TI, y servicios residenciales de Entel Hogar otorgados a través de redes de fibra, y mejores ingresos de servicios fijos en Perú (12%) asociados a servicios digitales, TI e internet.

En el reporte de sus ingresos, Entel indicó que “en los servicios móviles en Chile, el grupo mantiene un fuerte posicionamiento producto del sostenido impulso comercial y calidad de servicio“.

“Los ingresos de telefonía móvil presentan un aumento del 6% respecto de la misma fecha del año anterior, donde los ingresos por venta de equipos aumentan en un 9% relacionados con ofertas promocionales y planes de financiamiento, y los ingresos por servicios de postpago aumentan un 4% asociados principalmente a mayores cargos fijos dada la mayor base de clientes en este segmento, parcialmente compensados con menores ingresos de servicios de valor agregado, y por menores ingresos por servicios de prepago en un 5% respecto de septiembre de 2024″, detalló a continuación.

Ganancias de Entel en el tercer trimestre del año

A la vez, Entel precisó que durante el tercer trimestre registró ganancias 30.696 millones de pesos, cifra que representó un retroceso de 25,5% respecto a igual periodo de 2024.

Además, durante dicho lapso los ingresos aumentaron 11% a $747 mil millones, impulsados por el positivo desempeño de los segmentos móvil y fijo en Chile, con aumentos en sus ingresos de 6,1% y 8,1% respectivamente, destacando el alza en venta de equipos de 11,3%.

Al abordar los resultados del trimestre julio-septiembre, el vicepresidente de Finanzas Corporativo de Entel, Marcelo Bermúdez, resumió que “este fue un buen trimestre con crecimiento en ingresos como en Ebitda” en Chile y Perú.

“Nuestra capacidad de adaptación en un mercado altamente competitivo, junto a una propuesta de valor diferenciada con el cliente en el centro y nuestra disciplina financiera, nos permiten mantener el liderazgo en Chile y mostrar un sostenido crecimiento en Perú“, complementó.