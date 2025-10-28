Entel es reconocida por segundo año consecutivo como la empresa más valorada en telecomunicaciones

El modelo evalúa la reputación corporativa en siete dimensiones claves: relevancia, contribución, empleabilidad, liderazgo y calidad, sostenibilidad, financiero y honestidad, siendo esta última la más relevante.

A partir de los resultados del Estudio de Reputación Corporativa Empresas Humanas 2025. CEDIDA.

Entel fue reconocida por segundo año consecutivo como la empresa con mayor puntaje en la categoría Telecomunicaciones en la tercera edición del Estudio de Reputación Corporativa Empresas Humanas 2025, desarrollado por True Brands junto a NielsenIQ y Diario Financiero.

El estudio, que busca medir la reputación corporativa desde la perspectiva ciudadana, evaluó a más de 120 compañías y grupos económicos de distintos sectores en Chile, a partir de más de 4 mil encuestas aplicadas a personas de diversas generaciones y regiones del país.

Este reconocimiento destaca la valoración de la ciudadanía hacia Entel por su compromiso con la innovación, la sostenibilidad, la transparencia y la cercanía con las personas, reafirmando su liderazgo en el sector de las telecomunicaciones.

“Este premio representa el fiel compromiso que tenemos en Entel donde las personas están en el centro de nuestro trabajo. Equipos que miran cómo conectar cada vez mejor con lo más importante: nuestros clientes. Es una señal de confianza que nos impulsa a continuar nuestro esfuerzo para acercar las infinitas posibilidades y beneficios de la tecnología a todos los chilenos”, aseguró la gerenta de Comunicaciones Corporativas y Grupos de Interés de Entel, Patricia Muñoz.



Por su parte, la gerenta de Marketing Corporativo de Entel, Romina Galatzan, destacó que “este reconocimiento refleja la consistencia del trabajo que realizamos para conectar con las personas desde una comunicación cercana, auténtica y responsable. Buscamos que cada acción, campaña o experiencia inspire confianza y demuestre el compromiso de Entel”.

El modelo de Empresas Humanas evalúa la reputación corporativa en siete dimensiones claves: relevancia, contribución, empleabilidad, liderazgo y calidad, sostenibilidad, financiero y honestidad, siendo esta última la que cuenta con mayor peso dentro del estudio.