Entel mantiene el liderazgo en red 5G con un 40% de las conexiones totales en Chile

La compañía ha aumentado en el último año en un 49,5% las conexiones a la red móvil de quinta generación, y actualmente del total de las conexiones móviles a internet de la industria cuenta con un 35,5%.

Según el último informe de Subtel, Entel lidera el desarrollo del 5G en Chile, alcanzando el 40% de las conexiones totales y consolidando su posición como referente en conectividad y tecnología móvil. CEDIDA.

Entel mantiene su posición de liderazgo en el mercado de telecomunicaciones en Chile, especialmente en tecnología 5G. Según el último reporte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) a junio de 2025, la compañía lidera el segmento con un 40,7% de participación (3.340.603 conexiones activas de los 8.206.923 totales), posicionándose 16 puntos porcentuales por sobre el segundo competidor.

En esa línea, la empresa de tecnología y telecomunicaciones ha aumentado en casi un 50% las conexiones a la red móvil de quinta generación en el último año.

“En Entel, nos enorgullece haber sido pioneros en introducir la tecnología 5G en Chile. Mantener el liderazgo en el mercado es reflejo de nuestro compromiso por seguir fortaleciendo la red de quinta generación, en línea con nuestra promesa de acercar la conectividad a todos los chilenos”, señaló el gerente de Regulación y Asuntos Corporativos de Entel, Manuel Araya.



Desde su introducción en 2021, la tecnología 5G ha experimentado un crecimiento exponencial en Chile. El informe de Subtel reveló que actualmente, las conexiones 5G suman 8.206.923 usuarios, registrando un incremento de 70% respecto al año anterior. Otra constante es el aumento en el tráfico de datos móvil, que ha experimentado un crecimiento anual de 6,2%, donde Entel también lidera con un tráfico de 32,4% del total.

“El aumento del tráfico de datos de los últimos años es una tendencia que se mantiene y que, para atender la demanda, nos desafía a continuar robusteciendo la red y a invertir en infraestructura para garantizar la experiencia a nuestros clientes”, agregó Manuel Araya.



Asimismo, en el panorama general del internet móvil, que incluye las tecnologías 3G, 4G y 5G, Entel cuenta asimismo con el mayor porcentaje de participación con el 35,5% de las conexiones móviles.

CEDIDA.

Llevando el 5G de extremo a extremo

La tecnología 5G representa un salto en la experiencia de conectividad, y Entel ha asumido el desafío de llevar su acceso a todo el territorio nacional. “Llevar conectividad 5G a cada rincón de Chile no es solo un desafío tecnológico, sino nuestro compromiso con la integración digital del país”, dijo Manuel Araya.

Este compromiso con la conectividad territorial se materializó con dos hitos históricos: la implementación del 5G en RapaNui durante 2023, que revolucionó las comunicaciones en la isla que hasta entonces dependía de conexiones satelitales, y la instalación de la primera antena 5G en la Antártica chilena en 2024, reemplazando la tecnología 2G que se mantuvo operativa por más de dos décadas en el lugar.

En relación a los avances de esta tecnología, Entel ya ha iniciado pruebas con el 5G Standalone (SA), que a diferencia del 5G actual utiliza una arquitectura independiente que permite diferentes beneficios, como adaptar la velocidad de subida o de bajada, reducir la latencia y dar mayor seguridad de acuerdo a las necesidades de cada cliente.

Adicionalmente, la empresa desplegó en 20 comunas el 5G milimétrico, en la banda 26 GHz. Esto fue parte de un concurso público impulsado por el Estado, que buscó beneficiar a esas comunas gracias al despliegue de la red de quinta generación en banda milimétrica, entregando velocidades más altas y disminuyendo la latencia, lo que permitirá habilitar nuevas tecnologías que se utilizan en telemedicina, logística y ciudades inteligentes.

Así, el liderazgo de Entel en el mercado de las telecomunicaciones se refleja no solo en cifras de participación, sino también en la preferencia y satisfacción de sus usuarios. La compañía acaba de ser reconocida como la telco más valorada por los chilenos, según el premio Procalidad, reconocimiento que se suma al primer lugar en el Premio BCX 2024 de experiencia de cliente, distinción que considera más de 800 mil opiniones de usuarios en 400 empresas de la región.

Esta confianza de los usuarios se sustenta asimismo en la calidad técnica del servicio, validada por expertos. De acuerdo al informe “Chile Speedtest Connectivity” de Ookla, correspondiente al segundo semestre de 2024, Entel se posiciona como el proveedor de telefonía móvil más rápido del país, consolidando así su triple liderazgo en participación de mercado, satisfacción de clientes y desempeño tecnológico.