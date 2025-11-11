Falabella suma 85 marcas de belleza y lleva su formato Beauty F a Viña del Mar

La apuesta de belleza de la empresa, que emula el concepto de Sephora, abrirá nuevas sucursales.

Al mediodía de este martes abrió oficialmente al público la nueva Beauty F, una apuesta de Falabella que funciona dentro de sus tiendas, pero con un formato independiente, similar al de Sephora.

El modelo ya opera en Plaza Vespucio y desde esta mañana también en Parque Arauco, mall ícono de la cadena. Hasta allí llegaron desde temprano fanáticas del maquillaje para esperar los regalos promocionados por la marca y adquirir productos exclusivos en Chile como Fenty Beauty y Drunk Elephant.

La fiebre por la belleza no es un fenómeno aislado en el país. Según datos de la Cámara Cosmética, el consumo local supera el promedio regional, con compras que alcanzan los US$189 per cápita, una de las cifras más altas de Latinoamérica.

Expansión y nuevas marcas

La Brand Manager de Belleza de Falabella, Paola Pérez, conversó con EL DÍNAMO sobre el lanzamiento y señaló que este es solo el comienzo de la estrategia shopping in shopping, que busca ofrecer una experiencia de compra exclusiva dentro de sus propias tiendas.

“La idea es que las personas puedan explorar libremente, sin que haya alguien detrás del mostrador. Queremos que prueben los productos y accedan a marcas exclusivas tanto en nuestras tiendas físicas como en el canal online”, explica.

En total, Falabella incorporó 85 marcas a su portafolio de belleza, entre ellas The Ordinary, Drunk Elephant, Rare Beauty, Pupa Milano, Naj Oleari, Belif, Timeless, K18, Mine.Tan, Haan, ULA, Moonseal, Beautyblender, Isima y Geske, entre otras.

Pérez adelantó que próximamente el formato Beauty F se sumará a la nueva tienda de Viña del Mar en Espacio Urabno, y que la compañía planea replicar el modelo en otras sucursales del país hacia 2026.