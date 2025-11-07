Falabella se adelanta a Sephora: abre exclusiva tienda con las marcas más virales de maquillaje en malls

El mercado del maquillaje y cuidado mueve del orden de U$3 mil millones en Chile. La multitienda suma marcas virales a su portafolio.

El testeo comenzó hace poco más de una semana en el mall Plaza Vespucio. Bajo la marca Beauty F, el conglomerado de retail Falabella se suma con fuerza a la competencia del mercado de la cosmética y el maquillaje.

Si bien tradicionalmente la tienda de la familia Solari ha manejado corners con las principales marcas del rubro, Beauty F representa un concepto distinto: emulando a Sephora, agrupa en un espacio delimitado las marcas más virales de belleza y cuidado personal.

Marcas virales

En Plaza Vespucio ya se estrenaron algunas de ellas, como Isima —la marca de cuidado capilar de la cantante Shakira—, B.Fresh Cosmetics, Timeless Skin Care, Belif Cosmetics, entre otras. Además, Falabella amplía su rol como distribuidor con firmas como Pixi, The Ordinary, Mario Badescu, Lola Cosmetics, Haan, B.Tan, Mone, Tree Hut y Daisé, entre otras.

La propuesta de la tienda sigue el modelo internacional que también se observa en cadenas como ULTA, donde cada marca cuenta con un espacio propio y una oferta completa de productos, incluyendo góndolas dedicadas a los formatos de viaje (travel size). Beauty F combina así marcas de todas las gamas de precios, desde opciones locales como Petrizzio hasta reconocidas firmas internacionales.

Las novedades más esperadas se concretarán este martes, cuando se inaugure oficialmente el espacio de Beauty F en la tienda ícono del conglomerado. Entre los estrenos figurarían Patrick Ta, Rare Beauty, D&G Cosmetics y ELF, junto a una de las más anheladas y ya confirmada por los fanáticos del maquillaje: Fenty Beauty, de la artista Rihanna.

La oferta se complementará con otras marcas de alto perfil que la multitienda ya anunció con próximo arribo a sus góndolas, como Rhode, Charlotte Tilbury, Makeup by Mario, Natasha Denona, Mixsoon, Hourglass, Laneige, Kayali, Skin1004, Bubble, Medicube, Lolavie, Milk y Make Up For Ever.

Para Falabella, el segmento de belleza es estratégico. En su último reporte de resultados, la compañía destacó que, junto con Vestuario y Tecnología, esta categoría ha sido una de las principales impulsoras de su crecimiento en todos los países donde opera.

El reinado del maquillaje

A nivel local, la industria del maquillaje es cada vez más competitiva. DBS Beauty Store se ha consolidado como una de las cadenas ícono desarrolladas en Chile —con presencia también en Perú—, mientras que Blush Bar se posiciona como uno de los competidores más fuertes del mercado.

El negocio crece a nivel global. Un informe de la consultora McKinsey proyecta que para 2027 este segmento moverá US$ 580 mil millones, cifra “en línea o ligeramente por encima de otros sectores de consumo, como vestuario, calzado, anteojos, cuidado de mascotas y alimentos y bebidas”, señala el reporte.

En la región, Chile tiene un rol protagónico. Según datos de la Cámara de la Industria Cosmética, el país es el mayor consumidor per cápita de productos de belleza en América Latina, con US$ 189 por persona al año. Las ventas totales ascienden a US$ 3.706 millones, con un crecimiento cercano al 11% anual.