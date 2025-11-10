Las nuevas marcas que llegan a Chile: lujo, belleza y moda lideran las aperturas

Toy “R” US, Faces, Anacapri, One relojes, Dior Beauty y Seiko son algunas de las que estrenan locales propios en Chile.

El mercado local está viviendo un fenómeno interesante: nuevas marcas internacionales llegan a Chile. Se trata de empresas de diversos rubros que han escogido al país, en muchos casos, para abrir su primer punto de venta en Sudamérica. Desde firmas de origen norteamericano hasta otras provenientes directamente de Emiratos Árabes.

Una de las más destacadas es la juguetería de reconocimiento mundial Toys “R” Us, que inauguró oficialmente el sábado su primer punto de venta en América del Sur. La marca llegó a Chile gracias a la familia Calderón, a través de Ripley.

La apertura se realizó en Parque Arauco y Mall Marina Arauco, donde el retailer proyecta ambiciosos planes de expansión. Desde Chile, la cadena busca luego llegar a tiendas en Perú.

Toys “R” Us opera más de 1.500 tiendas en el mundo y 35 sitios de e-commerce, generando cerca de US$2.000 millones en ventas anuales mediante sus locales y otros US$7.000 millones a través de sus marcas asociadas.

Cosmética y accesorios: nuevas cadenas y marcas

La belleza sigue marcando la pauta en las estrategias del retail. Nuevas cadenas del rubro cosmético están aterrizando en el país. De hecho, Falabella inaugura mañana su nueva propuesta Beauty F, que competirá directamente con el concepto de tiendas como Sephora.

A este mercado —que, según la Cámara Nacional de la Industria Cosmética, mueve alrededor de US$ 3.000 millones anuales— se suma la cadena Faces, originaria de Emiratos Árabes.

Se trata de una marca de maquillaje de lujo perteneciente al conglomerado Chalhoub Group, el mayor del Golfo Pérsico, que maneja prestigiosas firmas globales como Farm Rio, Purificación García, Dyson, Maison Margiela, Tory Burch y Sephora.

El grupo opera además diez marcas propias y más de 950 tiendas en distintas regiones del mundo.

Faces ya abrió su primer local en Colombia y apunta a consolidarse en el segmento de la cosmética de alta gama. Su estreno en Chile está previsto para diciembre, en el nuevo sector Rosario Norte de Parque Arauco.

Moda y joyería: expansión desde Portugal y Brasil

En la oferta de moda, destaca la llegada de la firma portuguesa de joyas y relojes ONE, que abrió su primera tienda en América del Sur en Casa Costanera. La marca ganó visibilidad local gracias a la influenciadora Tita Ureta.

“La apertura de este primer espacio físico en América del Sur es el paso más reciente en la expansión internacional de ONE, dentro de la cual la empresa ha puesto el foco en distintas geografías. En los últimos meses, la marca también ha lanzado su tienda online en España y debutó en Estados Unidos a través del marketplace Faire”, señaló el medio Fashion Network.

Otra que se suma es la brasileña Anacapri, especializada en calzado femenino, que aterrizó hace pocos meses en Chile de la mano de Gacel. Bajo el lema: Llegó a Chile la marca favorita de Brasil, ya cuenta con locales en Mall Plaza Vespucio, Plaza Egaña, Plaza Tobalaba, Plaza Oeste, Plaza El Trébol (Concepción), Portal Talca y Mall Las Américas en Iquique.

Desde el gigante sudamericano también llega Lola Cosmetics, especializada en cuidado capilar, que abrió sus primeros locales exclusivos en Mall Plaza Los Dominicos y Mall Plaza Vespucio. Aunque ya tenía presencia a través de cadenas de belleza, esta es su primera apuesta de venta directa en el país.

Tecnología y lujo: Chile como laboratorio de marcas

Hace pocas semanas se anunció que la estadounidense Tesla eligió a Chile para instalar su primer centro de experiencia en Latinoamérica. El espacio, de 260 metros cuadrados ubicado en Alto Las Condes, permite conocer de cerca los modelos de vanguardia de la compañía de vehículos eléctricos.

Según Luis Bellocio, director creativo de Rabbit y experto en marcas, Chile se consolida como un “faro de atracción” para empresas internacionales en la región:

“La llegada de gigantes tecnológicos como Tesla y el retorno de referentes del retail como la emblemática tienda de juguetes Toys ‘R’ Us, junto a otras marcas de moda o tecnología, no es casualidad. El país sigue ofreciendo una combinación de estabilidad económica, alta conectividad y un consumidor local exigente y permeable a las tendencias globales”, explicó a El Dínamo.

Bellocio sostiene que Chile se ha transformado en un mercado de prueba ideal: si una marca triunfa aquí, tiene un auspicioso camino para su expansión regional.

Otras firmas que también han elegido el país para estrenar operaciones son la relojería japonesa Seiko, Dior Beauty —que hasta ahora solo operaba con corners en tiendas por departamento— y la francesa de equipajes Delsey. Todas ellas se ubican en el nuevo sector Rosario Norte de Parque Arauco.