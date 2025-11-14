Delitos Económicos: empresas aún muestran brechas tecnológicas y de gestión a un año de la nueva Ley

Aunque la mayoría actualizó sus Modelos de Prevención de Delitos, la falta de herramientas tecnológicas, la baja capacitación de equipos y la disparidad en presupuestos siguen poniendo presión sobre los sistemas de compliance.

La Encuesta de Delitos Económicos 2025 elaborada por Deloitte —que recopiló respuestas de 92 compañías de sectores como Energía, Consumo, Industriales y Servicios Financieros— revela que el primer año de vigencia de la nueva Ley de Delitos Económicos dejó avances importantes, pero también brechas significativas en capacidades internas, uso de tecnología y gestión de riesgos.

El estudio muestra que el 74% de las empresas ya actualizó su Modelo de Prevención de Delitos (MPD), mientras un 18% está en proceso. Sin embargo, un dato preocupante es que 17% aún no designa formalmente al Encargado de Prevención de Delitos, a pesar de la centralidad de este rol en la normativa.

La madurez en gestión de riesgos también avanza: 84% realizó evaluaciones, y 71% identificó los procesos expuestos. Pero un 13% todavía evalúa riesgos sin asociarlos a procesos, lo que limita la efectividad de los controles.

En cuanto a formación, 77% impartió capacitaciones sobre el MPD, aunque 32% de los equipos encargados de investigaciones internas no ha recibido entrenamiento especializado, un punto crítico considerando las exigencias de la Ley Karin.

Tecnología: la gran deuda del primer año

El hallazgo más llamativo del estudio es la brecha tecnológica. Pese al aumento de delitos incorporados por la nueva ley —más de 240—, 69% de las empresas no utiliza plataformas tecnológicas para la gestión de riesgos y 76% no usa analítica avanzada ni inteligencia artificial para la detección temprana de irregularidades.

Según los socios de Deloitte Forensic, Pedro Trevisan y Verónica Benedetti, “las organizaciones reforzaron procesos y equipos, pero la tecnología sigue siendo el terreno pendiente. Los modelos de prevención requieren herramientas que permitan anticipar riesgos y no solo reaccionar frente a ellos”.

Presupuestos divididos

El estudio revela además que el ajuste presupuestario no ha sido uniforme: mientras 51% aumentó los recursos de Compliance, casi la misma proporción (49%) los mantuvo o redujo, pese a la complejidad creciente del marco regulatorio.

En canales de denuncia, 89% de las empresas cuenta con uno, y más de la mitad opera a través de un proveedor externo. Sin embargo, solo 19% realiza evaluaciones técnicas de seguridad como ethical hacking, lo que deja flancos abiertos en confidencialidad y protección del denunciante.

En su análisis, Deloitte advierte que las organizaciones están dando pasos importantes, pero que la sostenibilidad del cumplimiento dependerá de cerrar brechas en tecnología, profesionalizar equipos y mantener modelos vivos y actualizados, capaces de responder a riesgos en constante evolución.