Problemas con Comisaría Virtual, largas filas y hechos aislados: el balance de las primeras horas de las Elecciones 2025

Las autoridades esperan que la jornada continúe con una alta participación ciudadana, pese a las altas temperaturas.

Una movida jornada es la que se ha vivido este domingo 16 de noviembre en lo que son las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, dejando un balance positivo, a pesar de diversos hechos aislados que se han registrado en distintos puntos del país.

El día comenzó con largas filas en las afueras de las comisarías de Carabineros con personas que llegaban a excusarse por estar a más de 200 kilómetros de su local de votación. Esto ocurría debido a que el sitio web de la Comisaría Virtual presentaba interferencias, lo que llevó a que varios decidieran acudir de manera presencial.

El comandante Jorge Cárcamo explicó a la prensa que el principal motivo que originó que muchos no lograran ingresar es que habían entre 10 mil y 30 mil personas haciendo lo mismo. “La zona con mayor reporte a nivel nacional, en forma digital, es Antofagasta”, detalló el uniformado.

A eso sumó que cada segundo va aumentando las validaciones y está funcionando con plena normalidad”. Estimó que “deberíamos llegar sobre los 500 mil trámites realizados“.

Rápida constitución de mesas

Aunque en varios locales de votación los locales no llegaron el sábado a realizar el tradicional trámite, durante la mañana de este domingo la constitución de mesas se realizó sin mayores problemas.

A eso de las 11:00 horas, el Servicio Electoral (Servel) informaba que ya un 99,5% de ellas estaba instalada, lo que permitía que el proceso se fuera realizando con normalidad.

La llegada de los vocales, a excepción de algunos casos puntuales que terminaron con personas detenidas por Carabineros, también logró concretarse según lo previsto.

La ministra Camila Vallejo, tras votar en La Florida, indicó que “esperamos que la jornada, como se ha desarrollado hasta ahora en la mañana, siga desarrollándose con total normalidad, tranquilidad y con una alta participación“.

“Cada voto vale y es importante que las personas participen de manera informada. Aquí está en juego la consolidación de nuestra democracia, que tiene que llenarnos de orgullo. Una democracia más fortalecida hace que nuestro país viva mejor”, añadió la vocera de Gobierno en el balance de las primeras horas de las elecciones.

Largas filas bajo el calor

En distintos locales de votación se ha registrado una alta concurrencia, dando cuenta de la alta participación en estas elecciones. Esto, además, ocurre en una jornada que estará marcada por altas temperaturas. Solo en Santiago llegaríamos a los 29ºC.

Uno de los principales problemas se vivieron en el Colegio Alicante del Sol, en Puente Alto, donde la gran cantidad de personas provocaron que se pusiera en entredicho el secreto del voto.

Es que las cabinas no contaban con cortinas y quienes intentaban cumplir con su deber cívico, se paseaban por todos lados, dando cuenta de la descoordinación que existía en el establecimiento. Finalmente, cerca de las 13:00 horas, se instalaron las ansiadas cortinas como medida para evitar que quedara en evidencia el voto de los ciudadanos.

En otros puntos como en el Estadio Nacional, los votantes agradecieron la instalación de toldos blancos para capear el calor, algo que el alcalde Sebastián Sichel confirmó que fue una decisión del municipio en beneficio de quienes llegarían al recinto deportivo.

Se espera que durante la tarde baje el flujo de personas en los locales de votación de estas elecciones, aunque en varios de ellos, este domingo, la espera para sufragar supera la hora. En tanto, el peak de calor se espera entre las 16:00 y las 17:00 horas, por lo que la recomendación es: llevar agua, un jockey y bloqueador.