Elecciones 2025: alertan entrega de las papeletas a personas que estaban en la fila para votar

Una situación absolutamente irregular se registró este domingo en la Escuela Villa Culenar, en Talca, donde se comprobó que varias personas que estaban en la fila con destino a su mesa de votación para tomar parte en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 tenían en su poder las papeletas pese a que aún no habían realizado el trámite respectivo.

De acuerdo con lo denunciado, fueron muchas las personas que tenían en sus manos los votos antes de que se les registraran sus datos y entregaran sus cédulas de identidad.

Al reportar el tema, en T13 apuntaron que, al parecer, el propósito de aquello era acelerar el proceso de votación, en la línea de que las personas revisaran con anticipación por quiénes iban a votar, previo a que ingresaran en el cubículo respectivo.

Entrega de papeletas también se registró en otros locales

Según indicó el medio, el hecho se produjo en las mesas 146, 150 y 151 del establecimiento. Cuando los vocales de mesa se percataron que la situación estaba siendo comunicada a los medios de comunicación, procedieron a pedirles los votos de vuelta a las personas.

En el local se explicó con posterioridad que fue la inexperiencia de los vocales de mesa la que los llevó a realizar una práctica que no está permitida en los comicios.

Una situación similar se presentó en algunas mesas del Estadio Nacional, en Santiago, y en otros locales en Valparaíso, donde también se vio a algunas personas con las papeletas en su poder antes de llegar a la mesa donde debían votar.