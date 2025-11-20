El mayor instituto científico de Corea del Sur llega a Chile: Boric anuncia instalación del KIST

Se trata del Korea Institute of Science and Technology (KIST), un organismo de investigación nacido en 1966. La inspiración para crear el KIST fueron los grandes centros de investigación de Estados Unidos, al estilo del MIT.

Es uno de los laboratorios científicos más prestigiosos del mundo y, de acuerdo con su biografía, responsable de que Corea del Sur evolucionara desde un país agrícola en los años sesenta a una de las naciones más desarrolladas del planeta.

Se trata del Korea Institute of Science and Technology (KIST), un organismo de investigación aplicada nacido en 1966. La inspiración para crear el KIST fueron los grandes centros de investigación de Estados Unidos, al estilo del MIT.

Chile sería su próximo destino, según confirmó el President de la República Gabriel Boric, en su visita al mayor encuentro de emprendimiento e innovación del país y de América Latina, el EtMDay 2025.

La visita de Boric a Corea

“Hace un mes estuvimos en Corea, en la APEC. Y ahí aprovechamos de tener algunas reuniones bilaterales y, entre otras, tuvimos una reunión con el KIST. Ustedes saben que Corea del Sur es una de las economías más avanzadas del mundo y posee una de las redes de innovación más grandes del mundo. Y que, además, en los años 50 era un país pobre y que su salto fue a partir de la educación y la tecnología”, recordó el presidente.

Boric asistió al centro junto al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y la delegación de autoridades y empresarios chilenos. Allí recorrió el Korea Institute of Science and Technology y fue recibido por el primer viceministro del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Corea, Koo Hyuk Chae, y por el presidente de KIST, Dr. Sang-Rok Oh.

El mandatario aseguró que el instituto tiene sede en Estados Unidos y Alemania, y que “próximamente va a tener una sede en Chile”.

“El liderazgo de Chile en emprendimiento e innovación es fruto de una intensa colaboración entre el mundo público y el mundo privado, que ofrece soluciones concretas que cambian la vida de la gente”, destacó Gabriel Boric.

La historia del KIST

“Fundado en 1966 como la primera organización de investigación financiada por el gobierno en Corea, el Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología (KIST) fue un poderoso primer paso en la misión de nuestro país por construir una nación impulsada por la ciencia y la tecnología”, explica la organización.

Su objetivo actual es convertirse en una organización global de investigación innovadora. De cara al futuro, el KIST busca ampliar su alcance para adoptar una investigación “orientada a misiones”, que aborde los problemas que enfrenta el país y la sociedad, como la neutralidad de carbono y el rápido envejecimiento de la población.

Durante la visita al centro, tanto los empresarios como el Presidente quedaron impresionados con el desarrollo de sus investigaciones. El grupo conoció el primer robot humanoide del mundo que interpreta música utilizando IA y que es capaz de reconstruir partituras a partir de lo que escucha.

También llegaron hasta el laboratorio de pruebas donde, junto a Samsung, se desarrolla la primera iniciativa de electrólisis de agua a alta temperatura realizada en Corea desde la promulgación de la Ley del Hidrógeno.

Dentro de sus múltiples áreas de investigación, el KIST ha desarrollado algoritmos de IA para análisis temprano de imágenes médicas (especialmente cáncer y patologías pulmonares), biosensores capaces de detectar enfermedades neurodegenerativas en fases tempranas; robots blandos con movimiento natural; y sistemas de electrolitos que reducen el riesgo de explosión en baterías de litio, entre muchos otros.

Su reputación científica le ha valido ser destacado en el Nature Index por su aporte a la investigación.