Las razones de Brasil para destruir más de una tonelada de cerezas chilenas

Según los datos del Comité de Cerezas de Chile, para este año se espera que se exporten alrededor de 655 mil toneladas de esta fruta.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil (Mapa) confirmó que las autoridades sanitarias de ese país destruyeron más de una tonelada de cerezas proveniente de Chile, tras detectar la presencia de una plaga en el cargamento.

De acuerdo con lo detallado por las autoridades de ese país, la presencia del ácaro conocido como Brevipalpus chilensis, llamado también falsa arañita de la vid, se detectó durante una inspección rutinaria efectuada en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en Sao Paulo.

En su reporte sobre el tema, el ministerio brasileño dijo que la plaga en las cerezas chilenas fue confirmada posteriormente a través de un estudio de laboratorio.

Cómo destruyeron el cargamento de cerezas con plaga

Luego de que las autoridades sanitarias consideraron el cargamento como “una amenaza para la agricultura brasileña”, se ordenó la fumigación y destrucción de 1.120 kilos de cerezas provenientes de Chile.

“La acción refuerza el compromiso del Mapa de proteger la producción agraria nacional y prevenir la entrada de plagas que puedan causar impactos económicos significativos“, se explicó desde el ministero a través de sus cuentas en redes sociales.

Indicó además que el ácaro detectado en el cargamento de cerezas podría afectar también a otras frutas como uvas, kiwis, limones y naranjas.

Por su parte, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informa en su página web que este ácaro es una de las plagas que puede afectar gravemente los viñedos en Chile, en especial los dedicados al cultivo de tintos.