El insólito caso de escuela que tuvo que cerrar por plaga de murciélagos, ratones y larvas

Apoderados del establecimiento denunciaron que la presencia de larvas, ratones, palomas y murciélagos se prolonga desde hace varios años.

Cerrado y bajo un sumario sanitario que lleva a cabo la Seremi de Salud de la Región de Los Ríos, permanece la escuela municipal Pampa Ríos de la comuna de Río Bueno, luego de que los apoderados del establecimiento denunciaran la presencia de larvas, ratones, palomas y murciélagos, problemas sanitarios que se prolongan desde hace varios años.

De acuerdo con lo manifestado por el centro de padres del colegio, el pasado viernes “larvas cayeron del techo del segundo piso (debido a) una lana de vidrio en mal estado y contaminada” que se instaló en el lugar.

“A los niños les caían los gusanos en los cuadernos mientras estaban en clase“, manifestó la madre de uno de los alumnos de la escuela.

Además, los apoderados apuntaron que hace poco “cayó un murciélago” en el gimnasio del establecimiento educacional.

Casi 500 alumnos quedaron sin clases tras el cierre de la escuela

De acuerdo con lo alertado por el Instituto de Salud Pública (ISP), algunos murciélagos son portadores de rabia, una enfermedad que se puede transmitir de los animales a los humanos.

Ante esto, y luego de que la seremi de Salud de Los Ríos, Ivonne Arre, confirmó un sumario sanitario en la escuela, el municipio de Río Bueno, sostenedor del establecimiento, ordenó su cierre, con lo que 500 alumnos quedaron sin clases.

Por su parte, la jefa provincial de la Seremi de Salud, Susana Ríos, dijo que se espera que el arreglo de la infraestructura y el posterior saneaminto de la escuela en la que aparecieron los murciélagos, larvas, ratones y palomas, permita fijar un plazo para el retorno a clases.