Los empresarios en escena de la segunda vuelta: la presión sobre Kast y Jara en semanas claves

En medio de los ajustes a los programas, sus costos y alcances, el sector privado está organizando una serie de encuentros y conversatorios para analizar de cerca la dirección que toma la carrera presidencial.

No a Don Francisco y no a Mega fueron parte de las negativas del candidato presidencial José Antonio Kast. Esto, en medio de la contienda que lo enfrenta con Jeanette Jara en momentos clave de cara a la segunda vuelta. Y quienes observan de cerca los movimientos de los comandos son los empresarios.

Encuentro en Icare

Este miércoles, la cita será a tablero revuelto en la sede de Icare. La organización empresarial convocó a su tradicional seminario “Señales”, en el Golf 40, donde el invitado será el economista Sebastián Edwards.

Si bien no hay candidatos confirmados, el foco está puesto en Edwards que –fiel a su estilo frontal– la semana pasada, en un seminario de AFP Habitat, aseguró que Kast “es pésimo para negociar” y que eso podría llevar al país a un estancamiento.

Por eso, los asistentes a Icare esperan alguna “pildorita” del economista, dado que el objetivo del encuentro es que Edwards entregue su mirada sobre la economía global y Chile.

El jueves, en tanto, en la misma sede de la organización empresarial, representantes de Kast y Jara se encontrarán en un seminario donde expondrán sus visiones en torno al desarrollo tecnológico, bautizado como “Chile en Código IA: Reescribiendo el crecimiento de Chile”.

En esta última cita se presentará Andrea Betancor, economista y profesora asociada de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, y doctora en Economía Aplicada y Agropecuaria de la Universidad de Wisconsin-Madison, en representación de Jeanette Jara.

El comando de JAK enviará a Tomás Betancourt, una de las voces del plan de ahorro fiscal del candidato republicano y quien ha coordinado el trabajo con otros economistas que apoyan al presidenciable.

Hogar de Cristo: el debate que no es debate

La agenda sigue el jueves con el “debate” del Hogar de Cristo (HdC). Y es que, sin querer, el organismo se vio envuelto en la polémica por la agenda de los candidatos. Luego de que Kast rechazara algunos compromisos, sí se verá con Jara en el conversatorio del HdC.

El organismo no estableció un formato de debate, sino que se trata de un diálogo sobre pobreza, dirigido por la periodista Cecilia Rivaretti, en los estudios de Radio Cooperativa, que actúa como media partner. En efecto, el foro suma mucho más que solo a los candidatos. Desde el Hogar de Cristo el diagnóstico es que la pobreza ha ido perdiendo prioridad en la agenda, y buscan reabrir la discusión.

El objetivo es que ambos respondan una serie de preguntas de representantes de la sociedad civil y ONG relacionadas con la pobreza —previamente grabadas— y que presenten sus propuestas de manera más concreta, ya que la evaluación es que han faltado medidas específicas en las campañas para debatir sobre el tema.

Por parte del Hogar de Cristo, la articuladora entre los candidatos será Liliana Cortés, directora social nacional del organismo.

Los conocidos de LyD

Donde las caras serán más conocidas será en Libertad y Desarrollo. Para ese día se espera un lleno total, con unos 500 asistentes ya inscritos en el foro por los 35 años del organismo. El encuentro tendrá lugar a las 8:30 de este viernes en el Hotel Intercontinental, bajo el título “Recuperar la brújula”.

El primer panel, titulado “Las coordenadas para reactivar Chile”, abordará el escenario económico global y sus implicancias para el país. Expondrán el viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, y el economista y consultor internacional Sebastián Edwards, quienes sostendrán una conversación con José Ramón Valente. Este último se sumo recientemente al equipo de asesores económicos de Kast.

También se invitó al representante económico de JAK, Jorge Quiroz. Junto a Hernán Büchi, serán entrevistados por Cristián Larroulet, histórico de LyD. El foco será “Principios y reformas clave que debieran orientar al próximo gobierno”.

Conocedores de la actividad gremial agregan que hay interés de otras organizaciones por reunirse con los candidatos, pero buscan evitar una eventual negativa de alguno de ellos. Por ello, varias agrupaciones empresariales están a la espera de poder sellar algún encuentro con los postulantes a La Moneda la próxima semana.

Fernando Claro, René Cortazar, Rolf Lüders, Juan Andrés Fontaine, Cristóbal Gamboni, Susana Jiménez, Alejandro Micco, son algunos de los que llegarán a esa cita, entre una gran convocatoria al sector académico y empresarial.